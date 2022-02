Kryptomarkedet har avtatt litt de siste dagene. Meme-mynter har som forventet fått et slag. Faktisk har Shiba Inu (SHIB) , en av de viktigste meme-myntene på markedet, sett en slags mini-utsalg. Men alt er ikke dystert for SHIB-holdere. En titt på diagrammet viser en mulig umiddelbar sprett tilbake. Her er noen høydepunkter:

Shiba Inu har eksplodert i februar, og steg på et tidspunkt nesten 75 % på 3 dager.

Den mye ventede korreksjonen ser imidlertid ut til å ha kommet med SHIB-salg de siste dagene.

Tekniske indikatorer viser imidlertid at en rask sprett med en oppside på minst 16 % er mulig.

Datakilde: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – Prisprediksjon og analyse

Shiba Inu (SHIB) handles akkurat nå ved sammenløpet av to viktige indikatorer. Dette er 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt. De siste ukene har sammenløpet vist seg å være en veldig sterk etterspørselssone for okser.

Vi har sett veldig betydelig kjøpsaktivitet mellom $0,000027 og $0,0000288. På pressetidspunktet handlet mynten til $0,00002716. Selv om SHIB faktisk har gått ned med rundt 7 % i løpet av de siste 24 timene, betyr det at prisen har gått inn i denne avgjørende etterspørselssonen.

Vi forventer at okser vil trappe opp og kjøpe i løpet av de kommende dagene, noe som til slutt vil presse SHIB videre. Som et resultat er en oppside på rundt 16 % meget mulig.

Hvorfor kjøper folk Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB), ofte referert til som DogeCoin-morderen, er uten tvil en av de mest suksessrike meme-myntene i historien.

Selv om tokenet har falt betydelig fra sine all-time highs i 2021, er det fortsatt mye potensial for videre vekst. Dessuten har vi sett SHIB-hvaler hamste mer og mer SHIB. Fra et kortsiktig synspunkt er meme-mynten virkelig verdt å kjøpe akkurat nå.