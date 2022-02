Shiba Inu (SHIB) leder andre meme-mynter i gevinst når kryptomarkedet åpner opp på mandag

Kryptomarkedet har åpnet mandagens handel opp. De fleste mynter stiger tidlig om morgenen med meme-mynter som Shiba Inu (SHIB) som rapporterer enorme gevinster. Det forbedrede sentimentet i markedet driver mye av dette rallyet, og vi forventer at oppgangen vil fortsette resten av dagen. Her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handles Shiba Inu (SHIB) for $0,00002778, opp med nesten 22 % i løpet av de siste 24 timene.

Andre meme-tokens er også opp med DOGE, SHIBs hovedkonkurrent, som rapporterer en 24-timers stigning på 6 %.

Den siste økningen reflekterer økende tillit til kryptomarkedet og vil sannsynligvis holde seg i de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Shiba Inu (SHIB) – kan dette rallyet fortsette lenge?

Shiba Inu (SHIB) , som de fleste meme-mynter, er en av de mest flyktige eiendelene å kjøpe. Den er utsatt for ville svingninger, og en økning på 22 % på en enkelt dag er egentlig ikke store nyheter. Men det er en viss optimisme om at rallyet faktisk er starten på noe spesielt.

Dessuten har hvaler de siste ukene kjøpt SHIB i enorme antall, noe som gjenspeiler økende tillit til markedet.

Til tross for dette har tokenet møtt stor motstand ved $0,000029-merket. Det vil være interessant å se om det bullish momentumet kan stige forbi denne terskelen, men så langt har SHIB blitt avvist hver gang den testet prisen.

Er det et godt tidspunkt å kjøpe SHIB?

Det er ingen tvil om at sentimentet innen kryptovaluta nå er på vei i positiv retning. Dette kan tyde på at investors appetitt på meme-mynter øker. Så, SHIB er et anstendig kjøp akkurat nå.

Men, som du kan forvente av alle meme-mynter, er det alltid en stor risiko forbundet med disse tokenene. Sørg for at du forstår den spekulative naturen til Shiba Inu før du kjøper.