Shiba Inu (SHIB) prisprognose – Metacade kan overgå SHIB i de kommende månedene

Det har vært mye kritikk av de beste memecoins-prosjekter som Dogecoin (DOGE) og Shiba Inu siden høyenergi-felleskapene deres bygde opp så mye fremdrift og som skjøt prosjektene oppover kryptolistene.

Begge prosjektene har imidlertid vært i stand til å motstå bjørnemarkedet i 2022. Token-eiere vil antagelig følge godt med med på Shiba Inu prisprognose for 2023 for å konkludere angående investeringspotensialet til tokenet.

Mange SHIB-investorer blir derimot trukket til et nytt og spennende prosjekt, Metacade , som ser ut til å gi mye mer dramatiske avkastning i 2023. Med utfordringene SHIB står overfor og det høye potensialet til Metacade-prosjektet, vil vi sannsynligvis se flere og flere SHIB-investorer som vil utnytte MCADE sin sannsynlige stigning over SHIB i løpet av de kommende månedene.

Hva er Metacade?

Metacade er et innovativt nytt prosjekt som planlegger å gi sine brukere en utrolig og mangfoldig play-to-earn (P2E) arkade. Ved å bygge rundt dette flaggskipet av en P2E-arkade, er Metacade satt til å redefinere GameFi ved å skape et felles møtested som prioriterer spillerne.

I tillegg til at P2E-arkaden allerede tiltrekker seg mye oppmerksomhet av kunnskapsrike investorer som kan se potensialet, støttes Metacade-økosystemet av en rekke andre komplementære funksjoner.

Et genialt belønningssystem er på plass gjennom hele prosjektet, med belønninger for å spille spill og vinne konkurrerende turneringer som arrangeres på Metacade-plattformen. Spillere kan også bidra til fellesskapet gjennom handlinger som å skrive spillanmeldelser. Dette oppmuntrer brukere til å bidra til prosjektet som er et strategisk mesterverk, for å sikre at prosjektet kan vokse med stor fremdrift.

Hvordan virker det?

Prosjektet bruker nytte- og styringstokenet MCADE for å drive belønningssystemet, og som et betalingsmiddel på tvers av plattformen. MCADE-tokens kan også satses, slik at tokenholdere kan tjene en passiv inntekt, med belønninger til og med gitt i stablecoins for ikke å øke den sirkulerende tilgangen på MCADE.

Metacade har også en annen nyskapende mekanisme som fremmer suksessen til plattformen – Metagrants. Metagrants vil oppmuntre spillutviklere til å presentere ideer innenfor Metacade-økosystemet, med MCADE-tokenholdere som kan bestemme hvor finansieringen skal tildeles. Dette vil bidra til å drive engasjement og adopsjon av plattformen, ettersom fellesskapet kan gi midlene til prosjektene de er mest begeistret for.

Metacade-teamet har forstått viktigheten av at prosjektet blir selvbærende, så det er satt opp en rekke ulike inntektsstrømmer for å støtte prosjektet fortløpende. Dette inkluderer annonsering på plattformen, en lanseringsplattform for spill og konkurrerende turneringer, bare for å nevne noe.

Metacade (MCADE) prisprognose: Bare himmelen er grensen

Metacade kan skryte av en klar strategisk plan som har tatt hensyn til alle elementene for å sikre suksess for prosjektet. Med GameFi-området som allerede viser sin robusthet, er det helt klart at en del av Web3 er satt til å eksplodere. Det er derfor ingen overraskelse at utsiktene for Metacade er mye lysere enn Shiba Inu sin prisprognose.

Med MCADE-tokenet som selges raskt ut under et rødglødende presale, er det ingen tvil om at prisen på MCADE ser ut til å få noen dramatiske økninger i løpet av de kommende månedene. GameFi er spådd å se en økning i adopsjon, og MCADE kan stige 50x og treffe $ 1-merket innen 2025.

Shiba Inu prisprognose: Klarer den å holde seg?

En utfordring som memecoins står overfor er at de er avhengige av hypen bygget av samfunnet og trenger fremdrift for å fortsette å vokse. Selv om SHIB utvilsomt fortsatt har et betydelig fellesskap av støttespillere, men med lite reell nytte av prosjektet, virker det usannsynlig at prosjektet vil kunne se nivåene av hype det oppnådde tilbake i 2021.

Shiba Inu prisprognose tar dette i betraktning, og SHIB må fokusere på å holde på den nåværende prisen, noe som betyr at hvis SHIB er på $ 0,000008 innen utgangen av 2023, vil det bli ansett som et vellykket år for prosjektet. Med unntak av noen dramatiske endringer i nytteverdien, ser det ut til at tokenet vil begynne en sakte nedgang i løpet av det neste året mens fellesskapet prøver å generere interesse.

Metacade (MCADE) vs. Shiba Inu (SHIB): Hvem er best?

Det kan ikke være noen tvil om at MCADE representerer betydelige muligheter for alle investorer, og dette er sannsynligvis drivkraften for den store interessen vi har sett så langt i presale. Selv om SHIB kan være i stand til å holde på en stund til, bør enhver seriøs investor som leter etter stor avkastning på investeringen sin hoppe på MCADE og la Shiba Inu-fellesskapet være i fred. Med dette i tankene ser det ut til at Metacade vil overgå SHIB i løpet av de kommende månedene.