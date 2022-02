Shiba Inu (SHIB) versus Baby Dogecoin (BABYDOGE)

Meme-tokens er kryptovalutaer opprettet som en form for en vits eller en memes digitale representant. De fleste meme-tokens er kjent for sin enorme forsyning. Denne bevegelsen ble ledet av Dogecoin; pioner-meme-tokenet som de fleste kopierer. To av meme-tokenene som krediterer deres inspirasjon til Dogecoin er Shiba Inu og Baby Dogecoin.

Baby Dogecoin er basert på Dogecoin og ble lansert i juni 2021. I motsetning til Dogecoin, har den 420 quadrillions i total forsyning, som har blitt utvunnet for å tjene som insentiver for innehavere. Den ble opprettet uavhengig for å implementere ting, ikke i Dogecoin, og for å tjene veldedighetsformål for kjæledyr. Den kan skryte på seg å være en hyperdeflasjonær token, etter å ha implementert myntbrenning for å introdusere knapphet, refleksjon og anskaffelse av likviditetspar.

Shiba Inu er meme-tokenet til den japanske Shiba Inu-hunden, som ble lansert anonymt av Ryoshi i august 2020. I motsetning til mange meme-tokens, har den et økosystem som støtter tokens – SHIB, BONE og LEASH. Den ble lansert på Ethereum-blokkjeden, og hovedtokenet ble utstedt på Uniswap-børsen. Det er en total tilførsel på 1 kvadrillion som brukes på økosystemet.

Per i dag er antallet personer som holder BABYDOGE flere enn SHIB. Dette kan tilskrives den skjulte rollen Elon Musk har spilt i å drive adopsjonen av de fleste meme-mynter. BABYDOGE har imidlertid ingen nevneverdige use-cases, og som sådan er SHIB et mer lønnsomt meme i det lange løp. Shiba Coffee Shop, Newegg, NOWPayments og Bigger Entertainment er noen av tilhengerne av Shiba Inu-fellesskapet.

Det er også planer om å lansere en blokkjede og en DEX-plattform. Likeledes er det nærme å lansere en NFT-spillplattform med sin partner Playside. Bedrifter, inkludert AMC Theatres og Newegg, godtar det som betaling. SHIB er verdt $0,00003258 akkurat nå med en markedsverdi på $17,9 milliarder, mens BABYDOGE koster $0,000000003926 med en markedsverdi på $627,9 millioner.

Av de to er SHIB en langsiktig lønnsom investering. Det bør imidlertid bemerkes at meme-tokens er langt mer flyktige enn de fleste kryptovalutaer. Før du investerer, undersøk så mye du kan og handle klokt.