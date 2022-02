Shiba Inu stiger etter Foxbit-noteringen

Mens alle de ledende kryptovalutaene er i rødt, er Shiba Inu i det grønne og har registrert en økning på 2,17 %.

Selv om SHIB-tokenet for tiden sliter under $0,000031, eies det av mer enn 1,17 millioner mennesker.

I skrivende stund hadde den nådd et daglig maksimum på $0,00003232 og et daglig lavpunkt på $0,00003015.

SHIB-oppføring på Foxbit

En av faktorene som tilskrives dagens SHIB-prisstigning er noteringen på Foxbit, en topp brasiliansk kryptobørs.

Den 10. februar hadde Foxbit uttalt at den vil liste Shiba Inu, men den ventet til torsdag (i dag) før SHIB-handelen skulle gå live. Den kunngjorde at Shiba Inu og fire andre kryptoaktiva, Gala (GALA), LooksRare (LOOKS), Fantom (FTM) og Illuvium (ILV), nå er tilgjengelig for handel.

A #ShibaInu veio! 🐕 E junto com ela +4 novas opções de ativos para diversificar o seu portfólio! A gente faz tudo mesmo, né? SHIB, GALA, FTM, LOOKS e ILV já estão disponíveis para negociação em nossa plataforma. 🧡 pic.twitter.com/hS0vRfjD4J — Foxbit (@foxbit) February 16, 2022

I følge dataene fra CoinMarketCap registrerte ikke Shiba Inus pris en veldig stor prisbevegelse etter børsnoteringen som man kunne forvente etter en så stor børsnotering. Imidlertid var det en liten økning på 4,59 % i handelsvolumet. Økningen i handelsvolum indikerer en kjøpers ønske om å kjøpe.

Foxbit Exchange

Foxbit er et av Brasils mest fremtredende kryptobørsfirmaer som ble grunnlagt i 2014. Den har over 950 000 registrerte kunder og den er bygget på tre pilarer som er: sikkerhet, åpenhet og smidighet.

Via Foxbit kan kunder i Brasil handle Bitcoin (BTC) med et innskuddsgebyr på 0 % mot brasiliansk valuta.