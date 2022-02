Shiba Toby øker med over 2800 % i dag: dette er driverne

Shiba Toby (SHBT) token har rystet kryptomarkedet i dag etter at det startet dagen med en økning på over 2800 %.

I skrivende stund handlet den for $0,0000003226, opp 2708,45%, og nådde et maksimum på $0,0000005623 fra et lavpunkt på $0,000000007842 de siste 24 timene.

La oss nå se hva hypen handler om.

Hva er Shiba Toby (SHBT)?

Før vi fordyper oss i den nåværende massive Shiba Toby-opptrenden, er det viktig at vi først forklarer hva Shiba Toby handler om.

Shiba Toby er en Shiba Inu-tema meme-mynt som er bygget på Binance Smart Chain med en automatisk omfordelingsbelønning på 5 % for hver salgstransaksjon.

I følge deres whitepaper:

"Shiba Toby er det ultimate alt-i-ett-tokenet, og gir det aller beste innen nyskapende koding. Vi har laget et symbol som belønner som aldri før.»

Den har et Metaverse-spill som har en enkel 2D-plattform som ligner på Mario for brukere å samle mynter. Brukere kan prøve dette akkurat nå ettersom spillet er i beta-testing, selv om belønningene ennå ikke er implementert.

Spillplanen er å inkludere Breeding NFTs og PVE & PVP-kamper og mye mer.

Shiba Toby er også på vei til å gi ut en samling NFT-er med en søt Shiba Inu-hund.

Hvorfor stiger Shiba Toby (SHBT) i dag?

Hovedårsaken til dagens prisoppgang på Shiba Toby (SHBT) er ennå ikke kjent. Det kan se ut til at økningen har kommet uten noen spesifikk grunn. Shiba Tobys siste aktivitet på sosiale medier, spesielt på Twitter, var i januar.

Selv om den har en relativt lav markedsverdi på $300k, er den en ganske undervurdert Meme-mynt med et levedyktig produkt, som er spillet. Den eneste bekymringen for SHBT-tokenet er dets lave handelsvolum, spesielt mellom 15. januar og 15. februar. I løpet av de siste 24 timene har det kommet en økning på over $148k i handelsvolum, som er et godt tegn for en mynt med langsiktig potensiale.

SHIBT kan enkelt oppnå en verdsettelse på minst $1 million hvis teamet fortsetter med Shiba Tobys utvikling og introduserer NFT-ene sine i markedet.