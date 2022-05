Crypto.com, en kryptoplattform i vekst, har annonsert at Shopify-selgere nå vil kunne motta kryptobetalinger fra kunder som bruker Crypto.con Pay. Flyttingen gir Shopify-brukere en utvidet rekkevidde ved å tilby kundene flere betalingsalternativer.

Crypto.com sa at de skal frafalle 0,5 % oppgjørsgebyret på alle transaksjoner Shopify-brukerne gjør i minst én måned for å ønske dem velkommen om bord. Det betyr at Shopify-selgere som bruker Crypto.com-betaling vil nyte godt av et oppgjørsgebyr på 0 % på alle kryptotransaksjoner i minst én måned.

Krypto-betalinger på Shopify

Crypto.com-betalingen vil tillate Shopify-selgere umiddelbart å motta kryptovalutabetalinger fra den voksende basen av Crypto.com-brukere til null transaksjonskostnader.

Crypto.com Pay er en off-chain-tjeneste som er tilgjengelig for Crypto.com App-brukere over hele verden.

I tillegg til null transaksjonsgebyr, tilbyr Crypto.com også kunder crypto-cashback-belønninger når de betaler med Cronos-token (CRO), som er det opprinnelige tokenet til Crypto.com. Kunder kan få opptil 10 % belønning i løpet av kampanjeperioden som varer i en måned.

Integreringen av Shopify med Crypto.com Pay fremhever Crypto.com Pay-appen som en foretrukket betalingsapp for kryptovaluta for netthandlere som leter etter kryptobetalingsalternativer.

Etter integrasjonen sa medgründer og administrerende direktør for Crypto.com, Kris Marszalek:

«Å gi flere kunder og selgere muligheten til å engasjere seg i handel ved hjelp av kryptovalutaer er en prioritet for Crypto.com. Vi er utrolig glade for å integrere oss i Shopify, og bringe denne muligheten til enda flere kunder og selgere rundt om i verden.»

Om Crypto.com Pay

Med Crypto.com Pay sparer brukere 80 % på transaksjoner sammenlignet med de tradisjonelle betalingsbehandlerne. Den krever ingen andre transaksjonsgebyrer enn 0,5 % i oppgjørsgebyr.

For det andre betaler ikke brukere noen installasjonskostnader, og integrasjonen med Shopify-butikker tar bare minutter.

Når du bruker Cryypto.com Pay, kan kunder betale med mer enn 20 kryptovalutaer inkludert BTC, ETH, CRO, DOGE, SHIB og APE.

I en kommentar til integrasjonen sa lederen av Blockchain Ecosystem hos Shopify, John S. Lee:

«Vi er glade for å ønske Crypto.com velkommen for å hjelpe Shopify-selgere med en ekstra rask og praktisk måte for kunder å betale for deres online bestillinger. Vårt voksende blokkjede-økosystem viser vår forpliktelse til å støtte selgere med alternative betalingsmetoder på butikkfrontene deres, og bidra til å utvide det som er mulig innen handel ytterligere.»

Siden den ble lansert i 2018, har Crypto.com Pay blitt integrert på forskjellige plattformer til fordel for selgere. Noen av plattformene som så langt har integrert Crypto.com Pay inkluderer TIME Magazine, WooCommerce, Oveit, Coinzilla og Ledger.