Markedsverdien for kryptovaluta er tilbake over 1 billion dollar etter den største økningen på 9 måneder

En halv milliard dollar med shortsalg ble avviklet i helgen, det meste på tre måneder

Bitcoin er tilbake over $21 000, Ethereum over $1 500, mens altcoins har steget

Til tross for kraftig tilbakeslag, er markedet fortsatt ned nær 65 %, etter å ha nådd en topp på nesten 3 billioner dollar i november 2021

Bear-markedsnedgangen er på 77 % for Bitcoin, men handelsmenn er på vakt mot at dette bare kan være et kortsiktig lettelsesrally

I noen timer i løpet av helgen, hvis du så på et kryptodiagram, føltes det som om det var 2020 igjen.

Jeg tok et dypdykk i noen data på kjeden forrige uke som viste hvor brennende 2022 hadde vært for investorer, med 73 % færre bitcoin-millionærer, et trekk på 2 billioner dollar i det totale kryptomarkedet, og et rykte som har blitt dratt gjennom gjørma av forskjellige skandaler.

Ser vi på data denne uken for coinjournal.net , ser tingene litt lysere ut for kryptoinvestorer.

En halv milliard dollar av shortselgere ble likvidert

Helgen ga imidlertid et lite pusterom. Bitcoin hadde et rally og steg til sitt sterkeste nivpå på 9 måneder, tok markedet med overraskelse og brøt oppover over $21 000.

Når vi ser på data fra Coinglass, ble det likvidert over en halv milliard dollar med shortselgere den siste helgen. Diagrammet nedenfor viser omfanget av disse likvideringene, som mer eller mindre samsvarer med de lange likvideringene tilbake da FTX kollapset i begynnelsen av november.

Kryptomarkedet gjenvinner $1 billion merket

Oppturen i digitale eiendeler kom som en følge av mykere inflasjonsdata enn forventet. Denne optimismen om at inflasjonen kan ha nådd toppen har fått investorer til å satse på at Federal Reserve kan svinge av sin høyrentepolitikk raskere enn tidligere forventet.

Som vi vet nå, har høye renter sugd likviditeten fra markedet og skadet risikoaktiva over hele linja. Crypto handles veldig mye som en av disse høyrisiko-eiendelene, og derfor har prisene kollapset ettersom Federal Reserve har implementert denne stramme pengepolitikken – og derfor har kryptobørser vært mindre snille mot investorer.

2023 har brakt håp om at hvis inflasjonen virkelig har nådd toppen, kan et lys i enden av tunnelen være synlig. Kryptomarkedet har steget og har gjenvunnet en markedsverdi på 1 billion dollar som et resultat. Det er fortsatt langt unna det høyeste nivået på nesten 3 billioner dollar, men med en Bitcoin-pris på 21 000 dollar og en Ether-pris på 1 500 dollar de dette de høyeste prisene for duoen siden før FTX-skandalen.

Har kryptomarkedet nådd bunnen?

Det grelle spørsmålet som investorer står overfor nå er om dette bare er et kortsiktig blaff, eller om bunnen er nådd.

Som med de fleste spørsmål i markedet, er makro nøkkelen.

«De siste par månedene har utvilsomt brakt indikatorer på et mer positivt miljø med hensyn til inflasjon, så vel som økningen som følge av den kinesiske økonomiens gjenåpning,» sa Max Coupland, direktør i CoinJournal.

«Men jeg bekymrer meg for om investorer går for raskt ut ved å anta at dette betyr at Fed nå vil svinge raskere enn forventet. (Fed-leder) Jerome Powell har stått fast på at rentene ikke vil trappes ned før inflasjonen er godt under kontroll, og vi er fortsatt et stykke unna 2%-målet, mens usikkerhetsfaktorer som den russiske krigen i Ukraina fortsatt er svært uforutsigbare.

La oss spille det (veldig) hypotetiske spillet med å anta at bunnen er inne. Det ville bety at vi har hatt et bjørnemarked på 13 måneder så langt, med en 77% nedgang fra topp til bunn for Bitcoin.

Historisk sett vil dette være den tredje største nedgangen i historien. Det vil imidlertid bare være prosentvis. Kryptomarkedet i dag er vidt forskjellig fra tidligere år, og verdien på utslettet kapital er på et helt annet nivå – eller over 2 billioner dollar, for å være presis.

Så selv om lengden og størrelsen på bjørnemarkedet kanskje kan antyde at vi er i de siste stadiene, kan tidligere data ganske enkelt ikke ekstrapoleres pålitelig når det kommer til krypto. Bitcoin brøt bare gjennom som en mainstream-eiendel de siste årene, og tidligere tidsperioder var preget av lav likviditet og et nisjesett med investorer.

I dag står vi også overfor et makroklima uten sidestykke – voldsom inflasjon, høye renter for første gang i Bitcoins historie, og et bjørnemarked i den bredere økonomien for første gang siden krakket i 2008 – samme år som Bitcoin ble oppfunnet.

Avslutningsvis har den siste helgen vært en velkommen opptur for kryptoinvestorer, og utgjør den kraftigste økningen på ni måneder, før kollapsene til LUNA, Celsius, FTX og overgangen til høye renter i styringsøkonomien.

Men veien videre er fortsatt tøff for markedet for øvrig, med inflasjonen som fortsatt er høy, en pågående krig i Europa og utallige andre makrovariabler som svinger. Denne uken har vært gode nyheter, men kryptoinvestorer bør ikke slå seg til ro helt enda.

Neste merke i kalenderen? Det viktige FOMC-møtet 1. februar, når Federal Reserve skal bestemme den siste rentepolitikken.

