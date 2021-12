Si hei til Celo: Her kan du kjøpe Celo

Siden prisøkningen på nesten 150 % den 30. august, har det ikke vært slutt på Celos gevinster. En nylig oppføring på eToro hjalp. Den bytter hender for $3,83 og har økt med 8 % de siste 24 timene. Denne artikkelen har alt du trenger å vite om Celo: Hva det er, om du bør kjøpe, og de beste måtene og stedene å kjøpe Celo på.

De beste stedene å kjøpe Celo nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Hva er Celo?

Celo er et blokkjede-økosystem fokusert på å øke bruken av kryptovaluta blant smarttelefonbrukere. Ved å bruke telefonnumre som offentlige nøkler, håper Celo å introdusere verdens milliarder av smarttelefoneiere, inkludert de uten banktilgang, for transaksjoner i kryptovaluta. Nettverket tillater også å lage smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner (DApps) som en del av desentralisert finans (DeFi). Hovednettet ble lansert i april 2020. Plattformen har to native tokens. CELO er en proof-of-stake (PoS)-token som brukes til transaksjonsgebyrer, styringsdeltakelse og relaterte aktiviteter.

Bør jeg kjøpe Celo i dag?

Prisstigningen i slutten av august var et resultat av en kunngjøring fra utviklere av partnerskap om å utvide bruken. Før du tar noen avgjørelser som påvirker økonomien din, ta deg tid til å lese noen pålitelige prisanalyser. Du investerer i Celo på egen risiko.

Celo pris prediksjon

Wallet Investor spår at kryptovalutaen vil opprettholde sin nåværende pris ved starten av 2022. Ved slutten av året spår de at gjennomsnittsprisen vil bevege seg til $6,43, deretter til $9 innen utgangen av 2023. Ved slutten av 2025, de spår at Celo vil bytte hender for $14.

