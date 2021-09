Larva Labs, selskapet bak CryptoPunks og andre store kunstprosjekter, har bekreftet avtalen med en av Hollywoods største talentbyråer

CryptoPunks-skaper Larva Labs har inngått en representasjonsavtale med United Talent Agency (UTA), ifølge en artikkel publisert hos The Hollywood Reporter. Avtalen vil bidra til å skape eksponering for ulike NFT-produkter i den tradisjonelle underholdnings- og musikkindustrien, og kunstprosjekter som Autoglyphs, CryptoPunks og Meebits er blant de som kommer til å nyte godt av avtalen. Talentbyrået på sin side kommer til å få en fot innenfor industrien for digitale eiendeler, takket være Larva Labs kryptobaserte IP.

Matt Hall, medgrunnlegger av Larva Labs, fortalte at selskapet gleder seg til å jobbe med talentbyrået. Han la til at samarbeidet ikke bare kommer til å bidra til økt eksponering, men vil også kunne øke verdien av NFT-samlingen. I en samtale med The Hollywood Reporter snakket Lesley Silverman, sjef av UTAs avdeling for digitale verdier, varmt om samarbeidet.

«Jeg vil påstå at det er en av de første mulighetene for en IP som oppsto helt og holdent innen kryptomiljøet til å få en fot innenfor den tradisjonelle underholdningsindustrien, og det har de gjort seg fortjent til.»

Detaljene ved avtalen har ikke blitt offentliggjort, men det fengslende NFT-baserte kryptokunst-prosjektet CryptoPunks vil nå få muligheten til å dukke opp både på film, i serier og til og med i spill. De andre to prosjektene kan også ende opp med lignende medierepresentasjon. Representasjonsavtalen dekker i tillegg andre aspekter, inkludert publisering.

Det har vært mye oppstuss rundt NFT-er den siste tiden, og CryptoPunks har skilt seg ut blant de mest interessante og ikoniske prosjektene. Kunstprosjektet ble lansert av Larva Labs i 2017 og inneholder 10 000 individuelle, pikselerte portretter av ulike karakterer på Ethereums blokkjede. Det er også verdt å merke seg at dette var ett av de første NFT-prosjektene på blokkjeden.

Selv om karakterene er enkle, små pikselerte figurer i ulike regalier har de økt betydelig i verdi den siste tiden, mye fordi de assosieres med velstand og stil. CryptoPunks hadde på et tidspunkt tilnærmet ingen verdi, og noen ble gitt bort gratis. Per i dag koster selv de rimeligste figurene flere tusen dollar, mens de aller dyreste samleobjektene i serien koster flere millioner.

Noen av CryptoPunks-figurene ble faktisk solgt for $16,9 millioner under en Christie’s-auksjon avholdt i mai, dermed ble de en av de største NFT-salgene i historien. Det nyeste kjøpet av en slik figur ble gjort av Visa. I forrige måned betalte betalingstjenesten omtrent $150 000 for CryptoPunk #7610 – en digital avatar av en kvinne med hanekam og grønt ansikt.