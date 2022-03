Små digitale eurotransaksjoner vil ikke trenge AML-sjekker

ECBs hovedstyremedlem Fabio Panettas kommentarer kommer bare dagen før en EU-avstemning som sannsynligvis vil innføre KYC/AML-sjekker for alle kryptotransaksjoner .

Den europeiske sentralbanken vurderer fortsatt en digital valuta (CBDC) – altså en digital euro. Det har vært fremgang i prosjektet, med konsultasjoner siden 2020. Prosjektet har skutt fart de siste månedene.

En av de viktigste bekymringene er fortsatt "avveiningene" mellom behovet for personvern og overholdelse av EUs finansielle forskrifter og retningslinjer. Mens ECB ønsker å se større regeloverholdelse, har en tjenestemann fortalt lovgivere at utrullingen av den foreslåtte digitale euroen kan tillate "en viss grad av personvern" for brukere.

Fortsatt ingen "full anonymitet"

Digitale euro-brukere må overholde kjenn-din-kunden-sjekker (KYC) og overholde anti-hvitvaskingsbestemmelser (AML).

Imidlertid er disse kravene kanskje ikke støpt i stein når det gjelder små betalinger, sa ECBs hovedstyremedlem Fabio Panetta onsdag.

“ Full anonymitet er ikke et levedyktig alternativ fra et offentlig politisk perspektiv ,” sa Panetta til EU-parlamentets økonomiske og monetære komité.

Ifølge Panetta vil det å tillate fullstendig personvern ved å bruke sentralbankens digitale valuta åpne for systemrisikoen knyttet til ulovlige transaksjoner.

"I tillegg vil det gjøre det praktisk talt umulig å begrense bruken av den digitale euroen som en form for investering ," la han til.

"Forenklet AML/CFT" for små betalinger

For å sikre finansiell stabilitet er det viktig å forby anonyme transaksjoner, forklarte ECB-sjefen. Men det kan komme et lite "unntak" fra normene knyttet til anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorismefinansiering (CFT) – hvis beløpene som er involvert har en lav verdi.

" En større grad av personvern kan vurderes for online og offline betalinger med lavere verdi ," sa Panetta i en tale han holdt onsdag. "Disse betalingene kan bli gjenstand for forenklede AML/CFT-kontroller, mens transaksjoner med høyere verdi forblir underlagt standardkontrollene, " la han til.

ECB-tjenestemannens bemerkninger kommer bare en dag før EU-lovgivere stemmer over et forslag som ønsker å fjerne anonyme kryptobetalinger – selv for små transaksjoner. Avstemningen er ventet torsdag.

Hvis godkjent, vil det bety at enhver kryptotransaksjon må overholde KYC-, AML- og CFT-sjekker.