Den franske oppstarts- og fellesskapsdrevne Streetwear-appen Sneakmart har lansert Metakicks, en samling av ikke-fungible token (NFT) joggesko i mystiske bokser. Denne samlingen er rettet mot å utnytte det blomstrende sekundære videresalgsmarkedet og galskapen rundt joggesko.

Metakicks er den første av sitt slag i bransjen, og hovedformålet er å tiltrekke joggeskobrukere til den digitaliserte moteindustrien ettersom den driver NFTs adopsjon.

Lanseringen kommer midt i det blomstrende Web3-markedet og det massivt voksende NFT-markedet som har fornyet hvordan merkevarer øker salget og øker kunde-/publikumsbasen. Som et resultat gir Metakicks joggeskobrukere muligheten til å eie og videreselge joggesko NFT-er på sekundærmarkeder.

Metakicks forventes også å drive veksten av videresalgsmarkedet som var verdt over 6 milliarder dollar i 2021 til større høyder

Koble sammen fysiske og digitale joggesko

Den fellesskapsdrevne Streetwear-appen har til hensikt å bygge bro mellom fysiske joggesko og digitale joggesko. Gjennom Metakicks vil folk kunne gjøre det de gjør med fysiske joggesko med digitale joggesko. De vil kunne kjøpe digitale NFT-sneakers og selge dem videre til en høyere pris.

I følge Sneakmart-sjef Anthony Debrant:

«Sneaker-avhengige elsker å samle og bruke mange joggesko. Alle elsker joggesko i dag, alle bruker dem. Med Metakicks ønsker vi å gi muligheten til å begynne å samle digitale joggesko gjennom unike design.»

I dag kjøper ikke folk joggesko for å bruke dem eller til og med selge dem videre, men som et statussymbol, og slik vil NFT joggeskoene gi folk en enkel måte å eie joggesko uten å fylle opp butikkene eller skohyllene.

Tilgjengelighet og unike sneaker-design i Metakicks

Metakicks har 15 unike 3D-animerte joggeskodesign med forskjellige former, farger, teksturer og materialer for å sikre at de skiller seg ut i den virtuelle verdenen.

Sneakermart har også samarbeidet med flere merker og kjendiser for å koble deres navn til noen av designene.

I følge moteappen vil det være 625 par joggesko i 6250 Metakick-mysteriebokser som vil være tilgjengelige for kjøp umiddelbart etter at de er lansert. Joggeskoene inne i hver av boksene forblir anonyme til eieren bestemmer seg for å åpne dem.

Når de er lansert, vil Metakicks-boksene være tilgjengelige for kjøp på den offisielle Sneakmart- nettsiden. Slippet vil skje i to trinn; en hvitliste og et offentlig salg. Hvitlisten vil tilby eksklusive rabatter på nypris og hver hvitliste vil sikre minst én mysterieboks.

Det offentlige salget vil senere bli lansert i februar i år og prisene vil snart bli avslørt.