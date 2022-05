Sneakmart og StockX samarbeider om joggesko-NFT

Sneakmart , en fransk startup som forsøker å forbedre brukernes Metaverse-opplevelse via tokeniserende joggesko fra den virkelige verden, har annonsert et stort samarbeid med StockX, en ledende markedsplass for videresalg av sko.

Partnerskapet lar Sneakmart tilby tilgang til joggesko NFT-er til sine kunder via sin Metakicks-plattform. Den blokkjede-baserte satsingen vil se sneaker-diehards og fans tilpasse samlingene sine mens de tar seg inn i verden av digitalisering og Web3.

StockX er den offisielle Sneakmart-partneren for fysiske joggesko og vil håndtere levering til alle vinnere fra den første Metakicks-slippen.

Unike joggesko NFT-er med over $200k i premier

Samlingen vil inneholde 15 unike 3D-animerte design, med Metakicks-bokser som tilbyr fire nivåer av sjeldenhet: Rare, Super Rare, Epic og legendarisk.

For sitt kommende Metakicks-fall har Sneakmart stilt opp over $200 000 i premier og har støtte fra fotballkjendiser som Didier Drogba, Kinsley Coman og Marco Verratti.

Foreløpig har produkter som Nike Air Jordan 1 high bidratt til å presse de joggesko-relaterte begrensede NFT-ene til et marked på 6 milliarder dollar. Et blomstrende sekundært salgsmarked og et massivt skifte mot å utnytte Web3 betyr at moteindustrien så vidt er i gang, skrev plattformen.