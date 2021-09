Blokkjedeplattformen annonserte at de har gjennomført sin Serie B finansieringsrunde

Startup-selskapet Blockdaemon er blant de siste innen blokkjedeindustrien som har oppnådd enhjørningstatus. Selskapet gjennomførte i går en finansieringsrunde verdt $155 millioner og verdivurderes nå til $1,25 milliarder. Resultatet av finansieringsrunden er over fem ganger høyere enn Serie A-runden, som ble ledet av Greenspring Associates i juni og endte på $28 millioner. Den siste finansieringsrunden ble ledet av Vision Fund 2, et venturekapitalfond fra det Japan-baserte, multinasjonale selskapet SoftBank.

Noen av de andre som deltok i finansieringsrunden er blant annet Sapphire Ventures, Matrix Capital Management og Morgan Creek Digital. Goldman Sachs skilte seg ut blant de eksisterende investorene, mens også Boldstart Ventures, Lerer Hippeau, CoinFund, Greenspring Associates, Kenetic, Borderless Capital og Kraken Ventures økte sine innskudd i selskapet.

Selskapet, som fasiliteter blokkjedeinfrastruktur, planlegger å bruke de nyinnsamlede midlene for strategiske inveringer. De kommer også til å bruke noen av midlene til å øke antall ansatte ved sine avdelinger i Singapore, Japan, Storbritannia og Tyskland, ifølge kunngjøringen.

«Goldman Sachs er svært fornøyde med å fortsette vårt samarbeid med og investeringer i Blockdaemon i det de fortsetter å arbeide for innovasjon i finanstjenesteindustrien,» uttalte Oli Harris, som er leder for Goldmans Sachs nordamerikanske avdeling for digitale verdier. «Vi tror Blockdaemon spiller en svært viktig rolle i fremtiden for blokkjedeteknologi og kryptoadopsjon.»

Blockdaemon bruker sin portable plattform for å fasilitere håndtering av noder og betalingsløsninger for blokkjeder. Det New York-baserte selskapet har hatt en enorm vekst siden oppstarten i 2017, og verdivurderingen deres har doblet seg 70 ganger i løpet av det siste året. Per nå har de støtte for over 40 blokkjeder, inkludert Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Polkadot og Terra. Mer enn 10 000 Ethereum 2.0-validatorer har blitt lansert på nettverket siden februar.

Blockdaemons grunnlegger, Konstantin Richter, sa, «Disse nyinnsamlede midlene representerer enda en milepæl for Blockdaemon, og kommer til å sørge for at vi kan fortsette å revitalisere den eksisterende økonomiske infrastrukturen verden over. […] Vi er utrolig takknemlige for den støtten og tilliten vi får fra giganter innen finans, tech og VC som muliggjorde denne siste runden.»

Richter utpekte særlig støtten fra SoftBank som helt avgjørende i en tid hvor de regulatoriske kravene for industrien blir stadig klarere.