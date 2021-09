SOL/USD falt helt ned til $145 på de største markedene, og noen børser målte handler helt ned på $137

Solana går for rundt $160 i skrivende stund etter å ha hentet seg inn fra den tosifrede prosentnedgangen tidlig på onsdag.

Nedgangen for SOL-prisene førte til at kryptovalutaen falt fra $170 til $145, og truet med ytterligere tap i det sentimentet rundt kryptovalutaen surnet.

Prisfallet førte også til at bears forsøkte å konsolidere overtaket sitt under den stigende trendlinjen, dermed så vi ytterligere tap i tillegg til den generelle nedgangen kryptomarkedet har opplevd de siste dagene. Bulls ser likevel ut til å klare å holde seg over $150 i det de forsøker å skape et nytt momentum opp mot neste mål på $200.

SOL/USD graf. Kilde:TradingView

Hvorfor krasjet SOL-prisen?

Kryptovalutaens verdi nådde tidvis helt opp til $170 den 14. september, men nyhetene om problemer med nettverkets ytelse i forbindelse medet enormt antall transaksjoner førte til panikk i markedet, dermed sank prisen.

På et tidspunkt nådde nettverket 400 000 transaksjoner per sekund. Nettverksingeniørene forsøkte å skape en fork for å løse problemet, men lyktes ikke. Senere, etter at nettverket hadde vært nede i flere timer, annonserte Solana at de hadde gjennomført en restart av deres mainnet.

Teamet forventer at systemet vil «komme seg i løpet av de neste timene, og vil gjenvinne full funksjonalitet,» ble det oppgitt på Twitter.

På tross av dette tilbakeslaget er Solana fortsatt blant kryptovalutaene som har gjort det best på tvers av hele kryptomarkedet de siste ukene.

Kryptovalutaen, som tilhører plattformen noen kaller en «Ethereum killer» har økt med 200% de siste 30 dagene, og har kommet seg gjennom milepæl etter milepæl i en parabolsk stigning til rekordhøye $213,47 den 9.september 2021.

I skrivende stund har Solana en total markedsverdi på $48 milliarder, og er nummer syv på listen over de største kryptovalutaene målt etter markedsverdi.