Solana leder rally etter at Fed-beslutningen roer markedene

Kryptomarkedet har økt med nesten 59 milliarder dollar i verdi det siste døgnet etter at den amerikanske sentralbanken tok beslutningen om å begynne å senke stimuleringsfordelene og trappe ned kjøp av statsobligasjoner etter at inflasjonen nådde en topp på fire tiår.

Topp krypto

Solana er den største vinneren på topp 10 i dag. Live Solana-prisen er $180 med et 24-timers handelsvolum på $3,76 milliarder. Den reverserer raskt sine siste tap. I løpet av de siste 24 timene har den økt 10 %.

Bitcoin var opp omtrent 1 %, og ble handlet for over $48 000 i morges. Ethereum steg rundt 4 %, Cardano var opp rundt 3 %, og XRP registrerte gevinster på omtrent 1 %.

Avalanche fortsetter gårsdagens økning etter nyheter om å legge til USDC til sin plattform. I dag er gevinstene enda mer imponerende: 15 % de siste 24 timene. Terra har gått opp 10 % i dag.

Dogecoin og Shiba Inu så en liten vekst etter gårsdagens oppgang, som fulgte etter en kunngjøring fra Elon Musk om at han ville begynne å akseptere betalinger i DOGE for noen varer.

Største bevegelser

Kadena, et unikt økosystem med den eneste skalerbare lag 1 PoW blokkjeden, har steget 22 % de siste 24 timene. Kadena har Pact, det sikreste smarte kontraktsspråket. Live pris på Kadena i dag er $11,76 med et 24-timers handelsvolum på $62,5 millioner.

XDC Networks token XDC har steget 22 % i dag. XDC-nettverket er et foretaksklart hybrid blockchain-teknologiselskap optimert for internasjonal handel og finans. XDC-protokollen er utformet for å støtte smarte kontrakter, 2000TPS og to sekunders transaksjonstid.

Stacks, en lag-1 blokkjedeløsning som er designet for å bringe smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner til Bitcoin, reverserer raskt tap. Den har økt 19 % på 24 timer.

Helium er et desentralisert blokkjede-drevet nettverk for Internet of Things (IoT) enheter. Helium er blant de største vinnerne, opp 16,83 % de siste 24 timene.

Fantom er en rettet asyklisk grafisk smart kontraktsplattform som tilbyr desentraliserte finanstjenester til utviklere ved å bruke sin egen skreddersydde konsensusalgoritme. Fantom er opp 13,49 % de siste 24 timene.

Hedera er opp 10,83 % siste 24 timer. Hedera er designet for å være et mer rettferdig, mer effektivt system som eliminerer noen av begrensningene som eldre blokkjedebaserte plattformer står overfor – for eksempel langsom ytelse og ustabilitet.

Den direkte Elrond-prisen i dag er $319 med et 24-timers handelsvolum på $406 millioner. Elrond er opp 12 % de siste 24 timene.

Andre vinnere inkluderer Harmony med +14 % og Arweave med +17 %. Immutable X, den første lag-to-skaleringsløsningen for NFT-er på Ethereum, økte med 12 % i dag. WAX er opp 11 %.

Sist men ikke minst Horizen, et selvbeskrevet nullkunnskapsaktivert nettverk av blokkjeder drevet av den største nodeinfrastrukturen i bransjen, som spratt opp blant topp 100, opp nesten 20 % i dag.

Trender

Den største av trendmyntene er CBP, kryptovalutaen som brukes i Cashbackpro. Den registrerte en rask økning den 18. november og har vært økende siden den gang, med et stup ved en eller to anledninger.

Denne løsningen har som mål å hjelpe bedrifter med å selge varer raskt og enkelt. Den har også som mål å hjelpe bedrifter med å få tilgang til og beholde potensielle kunder ved å konvertere walk-in-kunder til lojale kunder gjennom CBP-belønningsmekanismen. Cashbackpro-prosjektet er sponset og utviklet av BBA GLOBAL. Den kjører på Tron20 blockchain og dens fullt utvannede markedsverdi er opp 3 874 % i dag.