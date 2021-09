SOL-prisen har nådd sitt høyeste nivå noensinne på $145,22, ifølge informasjon fra CoinGecko

Prisen på Solana har opplevd en massiv oppsving til en ny prisrekord på $145,22, en økning på mer enn 25% i løpet av de siste timene. Økt optimisme rundt NFT-er har ført til at prosjektet tiltrekker seg mange nye investorer.

SOL, plattformens tilhørende token, har hatt en enorm verdiøkning den siste tiden og er blant kryptovalutaene som har gjort det desidert best i løpet av de siste ukene. Tokenens verdiøkning i løpet av den siste uken og de siste 30 dagene ligger på henholdsvis 90% og 320%, dermed har Solana klatret opp til en syvendeplass på listen over de største kryptovalutaene basert på markedsverdi.

Solanas markedsverdi på nesten $42 milliarder i skrivende stund har gjort at den har gått forbi Dogecoin (DOGE) med sine $38,4 milliarder, og ligger rett bak XRP som ligger på sjetteplass med sin markedsverdi på omtrent $59 milliarder.

Prisutsikter for Solana

Kryptotraderen The Crypto Dog sier at Solanas imponerende resultater gjør det «vanskelig å anslå hvor det skal stanse», og prisene kommer sannsynligvis til å fortsette å stige.

I skrivende stund går SOL/USD for rundt $142 etter en liten nedgang som følge av at mange har ønsket å realisere litt gevinst.

Dersom vi ser på det tekniske bildet kommer SOL sannsynligvis til å stige enda høyere. Den daglige RSI-en som befinner seg i overkjøpt territorium og en bullish MACD forsterker den økende positiviteten blant bulls.

SOL/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dersom kjøpere beholder kontrollen de har hatt siden bruddet fra de lave nivåene rundt $22 den 20. juli, så kan det ende med at SOL/USD skyter til værs. De umiddelbare målene over den nåværende prisen ligger ved $160 og $180.

De positive utsiktene vil kunne falme dersom prisen ikke klarer å holde seg over $140, da vil de første støttenivåene finnes nær $130 og $110. Den skrånende kurven for 20 EMA-et tilsier likevel at den stigende trenden fortsetter. Dersom prisen skulle falle under støttenivåene nevnt ovenfor kan SOL/USD være nødt til å støtte seg på 20 EMA-et på $90.