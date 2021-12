Solana og andre Layer-1-tokens skal overgå ETH i 2022

Arcane Research-analytikere mener at et av de sterkeste kryptonarrativene i løpet av de neste tolv månedene vil være ytelsen til de såkalte "ETH-morderne."

De spår også at Bitcoin vil overgå S&P 500

Kryptoforskningsplattform Arcane Research sier at 2022 vil se at lag-1-plattformer fortsetter å overgå Ethereum, basert på analyse av kryptomarkedet og annen utvikling innen kryptoområdet i 2021.

Bortsett fra spådommene for lag-1 mot Ethereum, berørte den endelige rapporten for 2021 fra selskapet Bitcoin vs. S&P 500, DeFi, NFT-markedet, utsiktene for Cardano og XRP, meme-myntmanien som ble forverret av "hunde-myntkriger" og derivater.

2022-prediksjon: Layer-1s vil overgå ETH

I en rapport utgitt 28. desember via blockchain-dataanalysen og analysefirmaets The Weekly Update, er Solana, Avalanche, Terra Luna og Fantom alle klar for ytterligere gevinster i løpet av det neste året, da de opprinnelige tokenene på disse frittstående smarte kontraktsnettverkene fortsetter å overgå ETH i markedet.

Firmaet sier at det forventer at Solana og de andre toppytende lag-1-nettverkene vil opprettholde den oppadgående trenden i løpet av det neste året, med prisoppsider som styrkes av økt bruk og kapitaltilførsel.

" Disse nettverkene har blomstrende og raskt voksende økosystemer som kontinuerlig driver prisytelsen til deres opprinnelige tokens ," bemerket firmaet i rapporten.

En titt på den individuelle avkastningen for noen av de smarte kontraktsplattformene som forventes å fortsette å overgå ETH, ser vi at Terra Luna (LUNA) er opp 14 823 % i 2021, med Fantom (FTM) og Solana (SOL) som begge ser en 100x eller mer i prisvekst på henholdsvis 13 549 % og 10 907 %.

Mens Ethereums opprinnelige mynt Ether (ETH) har hoppet 460 % i 2021 for å overgå Bitcoin (BTC) med 73 %, har smartkontraktsplattformene Harmony (ONE) og Avalanche (AVAX) returnert 60 ganger i løpet av året. Harmony er satt til å avslutte året med kursgevinster på mer enn 6 400 % for året og Avalanche er opp over 3 150 % .

På Bitcoin vs. S&P 500 og gull

Bitcoin er opp rundt 73 % i løpet av året, mens S&P 500 også har steget til rekordavslutninger ettersom den ser en avkastning på 28 % for kalenderåret. I mellomtiden har gull, til tross for at det er den tradisjonelle inflasjonssikringen, negativ avkastning på -7 % i et år hvor inflasjonsnarrativet har dominert sentimentet.

Arcane Research sier at Bitcoin fortsatt vil slå både S&P 500 og gull, etter å ha gjort det i år og noterer det tredje året på rad med bedre resultater mot aksjemarkedet og den trygge havn.

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row. Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well? From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i — Arcane Research (@ArcaneResearch) December 29, 2021

Men forskerne bemerker også at " Bitcoin i økende grad har oppført seg som en risikoaktiv eiendel ," i stedet for det digitale gullet det er blitt ansett for å være.

Det betyr at investorer kanskje vil følge med på utviklingen i aksjemarkedet. Oppadgående momentum for aksjer kan også se at BTC-prisen gir bedre resultater, mens "et rødt år" for S&P 500 vil se at kryptovalutaen underpresterer, skrev analytikerne.

På altseason, NFTs og metaverse

Selv om Bitcoins løp i 2021 har vært forbløffende, sier analysefirmaet at året stort sett tilhørte altcoins.

De bemerker i sin rapport som oppsummerer året i krypto at dette "har vært et fantastisk år for de fleste altcoins," med kapitaltilførsel til segmentet som bidro til nedgangen i Bitcoins dominans i første halvdel av året.

Som nevnt tidligere, har ETH overgått BTC og det samme har de fleste andre altcoins. For eksempel har Binance Coin (BNB) fsteget over 1 340 % i løpet av året og har slått både Bitcoin og Ethereum blant de tre beste etter markedsverdi.

Firmaet er også positivt til NFT-er og metaverse, og bemerker at de to narrativene dominerte markedsengasjementene i 2021. De sier imidlertid at det er "NFT-mani" som har resultert i høye gassavgifter på Ethereum-nettverket, med reaksjoner som økt interesse for lag-1 tokens.