SOL klatret forbi den tidligere rekorden ved $215, og det stigende momentumet tok prisen til nye høyder nær $220.

Solana (SOL) er en av de kryptovalutaene som har gjort det best i løpet av de siste ukene. Ifølge tall fra CoinGecko har SOLs pris økt med 32% i løpet av de siste syv dagene, og nesten 54% i løpet av den siste måneden.

Siden oktober i fjor har Solanas verdi økt med mer enn 11 490%, dermed har kryptovalutaen klart å bli det sjette største blokkjedeprosjektet, målt etter markedsverdi.

I skrivende stund ligger SOL nær $210,7, og har altså sunket noe det siste døgnet ned fra rekordhøyden.

På tross av dette følger Solana fortsatt en bullish trend, og en ny stigning vil sannsynligvis føre til at kryptovalutaen, som nå har en markedsverdi på $62,5 milliarder, klarer å komme seg tilbake til rekorden på $219,05 som ble nådd den 25. oktober.

Den daglige prisgrafen viser at SOL/USDT-paret ligger over både 20 EMA- og 50 SMA-kurvene, som følges av et bullish breakout over et triangelmønster.

En annen positiv indikator på et nytt, kortsiktig prishopp ser vi i den stigende RSI-en, som for øyeblikket ligger innenfor overkjøpt territorium og antyder at bulls har overtaket. Daglig candlestick tyder også på at kjøpere er på, dermed er det ikke usannsynlig at Solanas pris sikter seg inn på både $225 og $250 i tiden fremover.

SOL/USDT daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Skulle det gå motsatt vei finnes det støtte nær $201 og $191 (begge er horisontale ankere). 20 EMA-linjen ($177) bidrar med den viktigste reload-sonen.

Hva er årsaken til Solanas prisoppgang?

I september førte en omfattende nedetid for nettverket til negative reaksjoner i markedet, dette førte til at SOLs pris krasjet med mer enn 40%.

De siste ukene har det likevel foregått stor vekst på nettverket takket være den økende interessen for NFT-er, en vellykket oppgradering og en stødig flyt av kapital fra institusjonelle investorer. Dette har bidrar til å snu markedssentimentet, og har gjort Solana til en av de kryptovalutaene med best resultat i oktober.

Prisoppgangen speiler også prisbevegelsene til Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH), som begge har nådd nye rekorder nylig.