Solanas kurs har fått et slag igjen etter å ha forsøkt å korrigere det siste fallet. Denne gangen synker prisen etter at en bro mellom Solana og Ethereum, kalt Wormhole Bridge, ble hacket, noe som resulterte i et tap på 120 000 innpakkede ETH med en estimert verdi på $320 millioner.

Solana handles for øyeblikket til $98,45 med et fall på 9,42% de siste 24 timene. Den handles nå 62,15 % ned fra sin rekord den 6. november 2021 på $260,06.

SOLs nåværende markedsverdi er 30,9 milliarder dollar. Den har en sirkulerende forsyning på 314,8 millioner SOL-mynter og et 24-timers handelsvolum på 3,2 milliarder dollar.

I følge nye rapporter ble Wormhole Bridge hacket i morgentimene 3. februar.

I følge rapporter og Twitter-innlegg laget av Solana Team, resulterte hacket i et tap på rundt 120 000 innpakkede ETH-mynter verdt hele 320 millioner dollar. Etter hacket sa teamet at Ethereum (ETH) vil bli lagt til broen for å sikre at eventuell innpakket ETH på broen er fullstendig støttet.

The wormhole network was exploited for 120k wETH.

ETH will be added over the next hours to ensure wETH is backed 1:1. More details to come shortly.

We are working to get the network back up quickly. Thanks for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 2, 2022