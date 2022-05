Solana-prisprognose for mai 2022: Bekymrende mønsterformer

Solana-prisen holdt seg stabil mandag morgen, selv om nettverkets avbruddsutfordringer fortsatte. SOL-tokenet handles til $90,50, som er omtrent 11% over det laveste nivået i april. Markedsverdien er fortsatt på over 30 milliarder dollar, noe som gjør den til en av de største kryptovalutaene i verden.

Solana med ny driftsstans

Solana-prisen gjorde det bra i løpet av helgen da investorene reagerte på det siste strømbruddet i nettverket . I løpet av helgen led nettverket et syv timer langt strømbrudd da antallet roboter i nettverket steg. Ifølge rapporter forsøkte disse robotene å lage NFT-er i nettverket.

Den spesifikke NFT-en som ble angrepet var Candy Machine. Det økende antallet av disse robotene førte til at hovednettet falt ut av konsensus og krasjet da noder kollapset under vekten.

Under botangrepet økte trafikken til nettverket til over 4 millioner transaksjoner per sekund. I normale tider er Solana i stand til å håndtere mindre enn 3000 transaksjoner per sekund.

Solana har sett andre strømbrudd tidligere. For eksempel, i januar, fikk den et 18-timers driftsstans. Og i 2021 led det flere dagers avbrudd, noe som førte til betydelige forstyrrelser i nettverket.

De økende strømbruddene i nettverket har hatt en negativ innvirkning på Solanas nettverk de siste månedene. For det første har den totale verdien låst (TVL) i nettverket falt med 24 % den siste måneden.

Det har imidlertid vært noen positive sider. For eksempel var Solana i søkelyset i april da verdien av Stepns GMT fortsatte å hoppe. Den er nå verdt over 2 milliarder dollar, noe som gjør den til den største kryptovalutaen i verden for å tjene penger. Som sådan posisjonerer Solana seg til å være en stor aktør i Web 3.0-bransjen.

Solana pris prediksjon

SOL-prisen har vært i en bearish trend de siste ukene. Den nåværende prisen har beveget seg under aprilhøyden på $144. Prisen nærmer seg det viktige støttenivået på $76,72, hvor den har slitt med å bevege seg under i år. Mynten har også falt under 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt mens MACD har beveget seg under det nøytrale nivået.

En nærmere titt viser også at Solana-prisen har dannet et hode- og skuldermønster. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten vil få et stort bearish-utbrudd i mai. Denne visningen vil bli ugyldig hvis mynten beveger seg under $76,72.