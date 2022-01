Solana (SOL) faller 6 % etter overbelastningsproblemer

Solana (SOL) har fortsatt å falle ettersom blokkjeden fortsetter å møte store problemer med overbelastning av nettverket. I dag har den falt ytterligere 6 % på grunn av overbelastningsproblemer i helgen.

SOL handles for øyeblikket til $88,25% med et handelsvolum på $2,9 og er ned 12,5% de siste 24 timene.

I henhold til den nåværende trenden hvor alle de store kryptovalutaene er røde, kan ting bli verre for Solana hvis overbelastningsproblemene fortsetter å dukke opp.

Hva er Solana (SOL)?

Solana er et desentralisert åpen kildekode-prosjekt som er avhengig av Blokkjede-teknologi for å tilby løsninger for desentralisert finans (DeFi) og SOL er dets opprinnelige token.

SOL-tokenet har falt kraftig midt i det nåværende blodbadet ledet av store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.

Det kraftige fallet i Solana-prisen

Under dette enorme prisraset i kryptomarkedet ser det ut til at Solana er i ledelsen etter å ha opplevd 48 timer med nettverksustabilitet i løpet av helgen, som har ført til skuffelse for tradere og investorer. Ingeniørene la imidlertid ut et varsel på Solana-nettstedet lørdag 22. januar 2022 om:

''Solana hovednett beta opplever høye nivåer av nettverksoverbelastning. De siste 24 timene har vist at disse systemene må forbedres for å møte kravene til brukere og støtte de mer komplekse transaksjonene som nå er vanlig på nettverket.''

Men etter å ha jobbet med systemene i helgen, er systemene i dag i full drift. I følge en kommentar på nettsiden deres, takket Solana-teamet panelet som hjalp til med å feilsøke nettverksproblemene og også Solana-labteamet som ikke sov på 48 timer.

Dette nettverksavbruddet har i stor grad bidratt til den nåværende bearish situasjonen og ført til tillitsproblemer blant investorer. Tradere stoler ikke lenger på plattformen; noe som har gitt Ehereum Layer-1-konkurrentene som BSC og Fantom en overhånd.

Mark Jeffrey, grunnlegger av Boolean Fund og krypto-investor, sa:

'' Nok en dag, nok et 48-timers Solana-brudd. Dette er sjette gang dette har skjedd på 3 måneder. Jeg har null tro på det nå. Det er den nye EOS. Kampen er nå mellom ETH, BSC, Fantom, Avalanche og Terra .''

Solana må øke sitt spill når handelsmenn går for alternativer

Midt i alt dette dukker det opp spørsmål om Solana Ethereum-konkurrenten med hensyn til DeFi TVL har 50%. Aktuelle data viser at DeFi-handlere går for de plattformene med lave avgifter; for eksempel Avalanche, Fantom, Terra og mange flere.

Fantom er for tiden det nest største nettverket når det gjelder DeFi TVL etter Ethereum ettersom Solana sklir til sjette posisjon med $7,7 milliarder DeFi TVL ifølge DeFiLlama.