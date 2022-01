Solana (SOL) følger tilbakegangen til andre kryptoaktiva

Etter å ha oppnådd beskjedne oppganger i løpet av helgen, har Solana (SOL) denne morgenen fulgt andre store kryptoer og har gått tilbake. Det bredere sentimentet i markedet er nå svært risikofylt med store mynter og altcoins som faller. Men Solana kan faktisk komme raskere tilbake. Vi skal forklare hvorfor, men først noen høydepunkter:

I skrivende stund handles Solana (SOL) for rundt $82, ned nesten 18% på 24 timer.

Altcoinen er også ned 64 % fra alle tiders høyder som den nådde i november 2021.

Det er fortsatt mye bearish press og motvind i det bredere markedet som kan gjøre det enda verre.

Solana (SOL) – Vil den komme tilbake?

Solana (SOL) ser ut til å ha funnet veldig sterk støtte rundt $87-merket. Dette er faktisk det laveste på fem måneder, og okser vil håpe å holde gevinster over denne terskelen. Det er også viktig å merke seg at RSI-avlesningen viser at SOL er oversolgt. Dette betyr at det er svært lite rom for et større utsalg, noe som kan trigge okser til å komme inn og kjøpe på denne bunnen.

Selv om det er sannsynlig at den generelle trenden for SOL vil forbli i bjørnemarkedet, forventer vi at altcoinen vil rapportere om en korrigerende økning i prisene, og øke til rundt $105 på kort sikt. SOL vil sannsynligvis også konsolidere seg rundt den prisen, forutsatt at motvinden i krypto avtar.

Bør du kjøpe Solana (SOL)

Solana har vært en stor uaktør de siste månedene. Den blir faktisk sett på som en av de hotteste kryptoaktiva å kjøpe. Akkurat nå er det kraftig rabatt, slik at okser kan gå inn og eie eiendelen.

På lang sikt vil Solana vokse uten tvil. Men spekulative tradere kan også dra nytte av den korrigerende økningen og tjene kortsiktige gevinster.