Solana (SOL) klarer ikke å komme tilbake etter kryptokræsjet, mens Metacades (MCADE) presale opplever økende interesse

Når kryptomarkedet kræsjet i 2022 gikk det spesielt hardt ut over noen av de mer spekulative prosjektene, som Solana (SOL). Solana har møtt hard konkurranse og flere grunnleggende problemer, og har derfor slitt i markedet de siste månedene. Men mens kryptomarkedet fortsatt får gjennomgå gir et nytt token friskt håp.

Tokenet heter Metacade (MCADE), og det kan være det beste prosjektet som drar nytte av GameFis vekst i de kommende årene. I dag skal vi se på hva som skjer med Solana, og hvorfor du bør vurdere å legge Metacade til i porteføljen din.

Solana (SOL) sliter med nedetid og prisfall på grunn av kryptokræsjet

Solana (SOL) er en av de ledende Ethereum-rivalene på markedet i dag. Det er en av de raskeste blokkjedene innen krypto, og bruker en imponerende kombinasjon av Proof-of-Stake (PoS) og Proof-of-History (PoH) for å oppnå hastigheter på 3500 transaksjoner per sekund (TPS) uten problemer. I teorien kan det økes til 710 000, ifølge Solanas dokumentasjon. Sammenlignet med Ethereums 30 TPS , er det lett å se hvorfor Solana raskt steg i gradene i 2021.

Til tross for disse utrolige transaksjonshastighetene har ikke Solanas utvikling vært uten problemer. Bare i år har Solana vært nede seks ganger, og i begynnelsen av januar var det nede en hel uke. Nedetiden kombinert med kræsjet i kryptomarkedet har sørget for noen store prisfall, og etter den ukelange nedetiden som begynte 6. januar falt SOL nesten -23 % til det laveste nivået den 10. januar. Etter ny nedetid i blokkjeden 21. januar, falt SOL ytterligere -37 % for så å finne støtte tre dager senere.

Siden den gang har SOLs pris holdt seg lav etter kræsjet i markedet. Den er for øyeblikket verdt $ 29, etter at den ikke klarte å bryte høyere enn $ 49 i augusts positive marked.

Etter å ha blitt handlet på rundt $ 30 i en måned ligger Solana nå rundt junis laveste nivå på $ 26.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er et nytt og lovende prosjekt som har som mål revolusjonere spillindustrien. Metacade er en fellesskaps-hub hvor GameFi – og kryptoentusiaster kan gå for å finne de beste Play2Earn-spillene, tjene mer på lidenskapen deres og møte likesinnede. Metacades endelige mål er å være verdens første spillereide virtuelle arkade der du styrer fremtiden for spillbransjen, ikke spillstudioer som har mistet kontakt med spillerne.

For å bygge denne visjonen opererer Metacade etter en modell som belønner spillere for deres rolle i fellesskapet, samtidig som de bruker kollektivets styrke for å lage noen av de beste Play2Earn- og Web3-spillene bransjen noensinne har sett.

Hvorfor forventes Metacade (MCADE) å overgå markedet?

Mens kryptomarkedet fortsatt sliter posisjonerer Metacade seg for raskt å dominere markedet når det igjen vil stige. Som nevnt har Metacade som mål å tiltrekke seg spillere ved å belønne dem for å gjøre det de allerede elsker å gjøre. Hver gang de legger ut en anmeldelse, deler noen ledende GameFi-alfaer eller deltar i spilltesting, blir de belønnet med MCADE-tokenet. Hvis du allerede er en ivrig GameFi-entusiast, kan du øke inntekten din ved ganske enkelt å dele tankene og ekspertisen om favorittspillene dine!

Metacades visjon er at dette vil gjøre fellesskapet til en smeltedigel av ideer der utviklere og spillere er tett sammenkoblet. Metacade planlegger å introdusere et finansieringsprogram kalt Metagrants, der spillutviklere legger ut ideene sine for at Metacade-fellesskapet skal stemme for prosjektet de ønsker skal bli laget. Vinneren mottar finansiering fra felleskassen og kan til og med få umiddelbare og viktige tilbakemeldinger på prototypen deres ved å bruke plattformens innebygde testmiljø.

Som en del av Metacades mål om å hjelpe spillere med å tjene mer fra GameFi, vil de også arrangere eksklusive turneringer hvor alle kan vinne store premier. Men enda bedre enn det, Metacade planlegger å lansere jobbannonser i 2024 som en dag kan hjelpe noen å finne sitt store gjennombrudd i den spirende Web3-industrien. Karrierer er imidlertid ikke det eneste du finner her, det vil også være nok av enkle småjobber og testjobber som spillere kan gjøre i noen timer for å spe på inntekten.

Etter hvert vil Metacade overlevere nøklene til Metacade-fellesskapet ved å danne en desentralisert autonom organisasjon (DAO) . De mest verdsatte medlemmene vil bli tilbudt lederstillinger for å veilede Metacade inn i fremtiden. Dette vil tillate MCADE-innehavere å stemme på lederroller, implementering av funksjoner, allokering og mer, noe som leder til et helt selvforsynt økosystem bygget av spillere, for spillere.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – hvilken er den beste investeringen?

Som nevnt har Solana opplevd utfordrende tider i det utfordrende kryptomarkedet. Men nedetid er den minste bekymringen. Så sent som 12. oktober ble den Solana-baserte DeFi-plattformen Mango hacket for 100 millioner dollar. Var dette første gang? Nei. Solana hadde et direkte angrep på brukerens wallets tilbake i august, hvor over $ 6 millioner ble stjålet. Tidligere, i februar, ble kolossale 320 millioner dollar stjålet fra Solana.

Den totale kostnaden for disse hackeangrepene alene i 2022 har utgjort over 446 millioner dollar. For å sette det i perspektiv, er det omtrent samme mengde sikkerhetshjelp USA kunngjorde at de ville sende Ukraina i juni.

Mens Solanas fremtid fortsatt er usikker, spesielt etter at Ethereums oppgradering presset den potensielle TPS til 100 000, møter Metacade svært liten konkurranse i et raskt voksende marked. Alle disse faktorene kan gjøre Metacade til en førsteklasses kandidat innenfor sitt segment, og funksjonene beskrevet ovenfor kan lett gjøre Metacade til en kjempe i den spirende GameFi-industrien.

Om man tar disse faktorene med i beregningen er Metacades presalepris sannsynligvis svært gunstig. Så om du lurer på om du skal investere i Solana eller vente på Metacade nå i kjølvannet av 2022s kræsj i kryptomarkedet er svaret klart: Metacade bør være førstevalget.

