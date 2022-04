Solana (SOL) har klart å stige forbi den psykologisk avgjørende grensen på 100 dollar. Mynten er imidlertid bare rett over $100, og selv om dette er en god ting, kan det være flere ulemper i de kommende dagene. Mer analyse i artikkelen, men først, viktige notater:

Til tross for en økning over $100, har SOL ikke klart å finne støtte på 50-dagers SMA på $105.

SOL har heller ikke klart å bryte ut vesentlig de siste 30 dagene.

Mer svakhet vil følge, og altcoinen vil bunne på $75 før neste etappe opp.

Datakilde: TradingView

Solana – Hvorfor $75 er mer sannsynlig

Hver analyse har selvfølgelig to sider. Selv om vi sterkt spår en bearish trend for SOL på kort sikt, vil denne spådommen bli ugyldig hvis okser kan ta SOL over $128. Dette virker imidlertid svært usannsynlig i dagene som kommer.

Faktisk, ser på SOLs trend de siste 30 dagene, har mynten slitt med å opprettholde gevinster over sin 50-dagers SMA på $105. Vi ser ingen store endringer i markedsstemningen som tyder på at denne gangen vil ting bli annerledes.

Som sådan, selv om SOL fortsatt er over den psykologisk avgjørende prisen på $100, forventer vi at den vil falle ytterligere. Mynten vil sannsynligvis bunne på $75 eller deromkring. Dette vil representere et tap på 25 % fra dagens pris.

Er Solana fortsatt verdt det?

Solana har alltid vært et stort kryptoprosjekt. Men det er noen investorer som føler at mynten ikke leverer potensialet sitt. Det er imidlertid bare et spørsmål om tid før SOL kommer dit det skal være.

I tilfelle du ikke har kjøpt den ennå, kan du vente til prisen faller til $75 og gå inn. Etter det er det bare å holde på langsiktig eller selge når prisen bryter ut igjen. Uansett. Solana vil alltid være verdt det for enhver kryptoinvestor.