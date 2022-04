Solana (SOL) har slitt med å rapportere noen gevinster etter handel med tap de siste tre øktene på rad. Mynten ser nå veldig svak ut, og med mindre noe drastisk skjer, går den mot ytterligere nedgang. Her er noen høydepunkter:

SOL har falt kraftig de siste 24 timene, og falt med nesten 10 %.

Mynten er fortsatt over en avgjørende støttesone på $100

Men dette vil neppe holde i de kommende dagene

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Hvor langt kan den falle

Etter en kraftig økning i slutten av mars, avtok SOL kraftig i april. Mynten har falt fra $140-høydene og er nå like over $100-grensen. SOL klarte til og med å presse under den laveste prisen i mars på $107. Dette kan tyde på at vi er på randen av en trendvending som kan føre til flere tap

Faktisk, hvis okser mister den avgjørende psykologiske støttesonen på $100, så vil den eneste måten for SOL være nedover. Støttesonene for $100 og $93 har vist seg veldig sterke tidligere. Selv om det kan være en viss motstandskraft i dagene fremover, vil $100 gå tapt, og okser vil prøve å konsolidere seg til $93.

Men hvis $93 også er tapt, vil SOL gå inn i en intens nedadgående spiral som kan bunne på $77 før noen etappe opp. Dette vil representere et tap på nesten 30 % fra dagens pris og nesten 100 % nedgang fra den høyeste prisen i mars.

Er det bra å eie Solana?

Solana er et stort prosjekt, og hvis du ikke har det ennå, ville dette vært en fin tid å kjøpe den på. Men fordi det er en betydelig nedsiderisiko, kan det være lurt å vente i en uke eller så.

Basert på gjeldende indikatorer på diagrammet, vil SOL sannsynligvis bunne. Når det skjer, kan du kjøpe og holde SOL for fremtiden.