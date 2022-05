Solana (SOL) tar tilbake 50 dollar etter laveste nivåer i 2022

Etter å ha nådd den laveste prisen i 2022, har Solana (SOL) steget de siste timene. Mynten har slitt med å komme over 50 dollar etter to påfølgende dager med alvorlige tap. Men det ser ut til at det er noe bullish momentum akkurat nå som kan presse prisen videre. Her er detaljene:

SOL har tatt tilbake prisen på $50 etter å ha steget nesten 20 % i løpet av de siste 24 timene.

Det gjenstår fortsatt betydelige nedsiderisikoer til tross for dagens rally

SOL er også under 50 og 200-dagers EMA, noe som tyder på at den ikke er ute av fare ennå.

Datakilde: Tradingview

Kan Solana opprettholde dette rallyet?

Det bredere kryptomarkedet har kommet seg etter krasj de siste dagene. Solana har faktisk steget nesten 20 % etter å ha sett store tap. Rallyet er imidlertid ikke avgjørende. Analytikere advarer om at det vi ser er en liten tilbaketrekking etter krasjet de siste to dagene. Den generelle nedadgående trenden i SOL har ennå ikke snudd, og som sådan er det sannsynlig at mynten vil falle ytterligere i dagene fremover.

Å gjenvinne $50-merket var en stor sak og en viktig psykologisk seier for SOL-oksene. Men siden mynten fortsatt er hardt presset under dens 50- og 200-dagers EMA, forventer vi at mer svakhet vil følge.

SOL vil trolig falle under $50 igjen, og denne gangen kan den falle enda lenger før noen stigning. Men hvis SOL på en eller annen måte kan fortsette opptrenden og lukke dagen over $60, vil denne avhandlingen bli ugyldig.

Tilbyr SOL den perfekte dip?

En ting vi kan være enige om er at Solana er et stort prosjekt og sannsynligvis vil utfordre Bitcoin og Ethereum i fremtiden.

SOL har tidligere blitt solgt for rundt $200. Det faktum at du kan få den nå for mindre enn $50 er en stor sak. Det er den desidert beste muligheten til å kjøpe dip på markedet.