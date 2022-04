Etter å ha falt under $100-merket de siste dagene, har Solana (SOL) klart å ta seg opp igjen. Mynten har steget forbi dette viktige psykologiske merket, og det er sannsynlig at momentumet vi har sett vil fortsette i dagene fremover. Her er de viktigste tingene å ta med seg:

Solana (SOL) er ute etter å etablere et avgjørende bullish breakout.

Mynten forventes å teste sin 100-dagers SMA

Mynten har etablert en bullish trendlinje de siste dagene som kan gi mer avkastning.

Datakilde: Tradingview

Hvor lenge kan SOL holde seg over $100

$100-merket har ofte vært det viktigste psykologiske merket for SOL-okser. Faktisk var det en stor lettelse å se mynten gå forbi det. Men hvor lenge kan SOL holde seg over dette nivået? Vel, det vil avhenge av flere viktige faktorer. For det første har den nylige økningen tillatt altcoinen å bevege seg forbi den avgjørende motstandssonen på $105.

Målet for okser vil nå være å konvertere denne motstanden til støtte. Hvis SOL kan avslutte dagen over $105, er det sannsynlig at vi vil se en vedvarende periode over $100. For øyeblikket ligger SOL litt over denne prisen, etter å ha steget rundt 7 % i løpet av de siste 24 timene.

Til tross for dette gjenstår det fortsatt nedsiderisiko. Hvis SOL faller under $105 og ikke finner noen etappe opp, kan vi se mer svakhet komme. Til syvende og sist vil mynten bunne ved neste støtte på $95 før den prøver å stige igjen.

Hvorfor er SOL et godt kjøp nå?

Vel, selv med den kortsiktige nedsiderisikoen som SOL står overfor, er det fortsatt en ganske grei altcoin å kjøpe. Enhver langsiktig kryptoinvestor bør vurdere Solana seriøst. Men på kort sikt, hvis du ikke vil ta noen risiko, vent noen dager for å se om altcoinen holder seg over $105.