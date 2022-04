Solana versus Waves – hvilken bør du kjøpe på dippen?

Solana har mye bedre nyheter nå og er et bedre kjøp.

Solana ser ut til å ha kommet seg etter negativiteten som fulgte nettverksbruddene i 2021.

Waves har blitt rammet av rykter om at det er et Ponzi-opplegg når markedet ennå ikke har kommet helt ut av bjørnetrenden.

Solana har bedre utsikter enn Waves på kort sikt.

Solana ( SOL/USD ) er en smart plattformblokkjede som har vokst i popularitet for sin høye hastighet og lave transaksjonshastigheter. Før kryptovalutakorreksjonen de siste to dagene, hadde Solana begynt å overgå de fleste av de andre topp 10 kryptovalutaene i gevinster. Dette er en indikator på at investorer blir mer trygge på Solanas fremtidige vekst etter en rekke nettverksavbrudd mot slutten av 2021. Gitt de tunge investeringene som går inn i Solana NFT, ser Solanas vekstutsikter gode ut.

Waves ( WAVES/USD ), på sin side, er også en smart kontraktsplattform som har vokst i popularitet for sine brukstilfeller i DeFi. For noen uker tilbake utkonkurrerte Waves de fleste kryptovalutaer med en enorm margin. Etter sanksjonene oppstod det spekulasjoner om at det var et russisk prosjekt og at russere ville bruke det til å handle og beskytte mot formueserosjon. Imidlertid har Waves falt mer enn gjennomsnittet de siste dagene. Dette grunnet rykter om at det kan være et Ponzi-opplegg.

Hvilken du skal kjøpe på dippen

Mens Solana og Waves er kryptovalutaer med høyt potensial og vil komme seg etter denne nedturen, har Solana bedre utsikter. En av grunnene til at Solana har bedre odds er at den har et mye større økosystem av prosjekter. Solana har også mye mer hype, spesielt blant institusjonelle investorer, som kan være i Solanas favør når okser kommer tilbake til markedet.

Waves er en mye mindre kjede og er ikke så kjent som Solana. Dessuten, etter de siste ryktene om at det er en Ponzi, kan Waves ta lengre tid å få tak i siden markedet er svært volatilt.

Sammendrag

Både Solana og Waves er smarte kontraktsblokkkjeder med høyt potensial. Men etter et negativt rykte om Waves, kan Solana være et bedre kjøp på kort sikt. Dette gjør SOL til et bedre kjøp i den nåværende nedgangen i kryptovalutamarkedet.