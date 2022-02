Solana vs Terra – Derfor kan LUNA overgå SOL i 2022

Viktige punkter:

Både Solana og Terra ble parabolske i 2021.

Solana og Terra kan overgå markedet igjen i 2022.

Solanas sikkerhetsproblemer favoriserer LUNA, som kan overgå SOL i år.

Solana er en blokkjedeplattform som gjør det mulig for utviklere å lage og kjøre desentraliserte applikasjoner, med forkortelsen Dapps. Den er designet med skalerbarhet i tankene slik at den kan behandle et høyt antall transaksjoner uten å bremse brukeropplevelsen som andre blokkjeder. Den har lavere transaksjonsgebyrer og kan behandle flere transaksjoner enn andre blokkjeder, noe som gjør den raskere på mange måter.

Terra (LUNA)

Terra er en offentlig blokkjedeprotokoll som skaper stabile mynter ved å bruke arbitrage-insentiver for åpne markeder og desentralisert Oracle-stemmegivning. Resultatet? Stablecoin-innehavere kan bruke, lagre eller handle myntene sine umiddelbart på tvers av alle større plattformer uten transaksjonsgebyr! Brukere får innsatsbelønninger så vel som styringsmakt i retur for å holde på disse tokenene.

Hvilken er et bedre kjøp?

Både Solana og Terra hadde et fantastisk år i 2021. Nå som oksene vender tilbake til markedene; kan begge prestere godt. De kan enkelt overgå sine høyeste noteringer.

Imidlertid kan Terra gi høyere gevinster enn Solana. Det er fordi Solana har opplevd nedgangstider den siste tiden som har gitt troverdigheten en knekk. En gråtonerapport om krypto har pekt på dette som en risikofaktor for Solana.

Dette er en faktor som lett kan føre til at den opplever mer volatilitet sammenlignet med Terra. Terra på sin side har mye for seg for tiden. Den har bygget et rykte som en av de beste kryptovalutaene for lansering av algoritmiske stabile mynter.

For øyeblikket er Terra den nest største DeFi-plattformen på markedet, nest etter Ethereum. Dette er en prestasjon den har oppnådd på mindre enn ett år. Med etterspørselen etter algoritmiske stabile mynter økende i markedet, har LUNA det som trengs for å vokse eksponentielt siden det er kraften bak Terra-økosystemet.