Solana (SOL) har ledet de fleste altcoins til oppgang de siste dagene. SOL har faktisk steget imponerende, med en ett-punkts kryssing over $140. Men mynten klarte ikke å klatre forbi denne avgjørende motstandssonen. Som et resultat snur den bullish opptrenden vi har sett til nå. Her er noen høydepunkter:

Etter å ha steget over $140, har SOL møtt stor motstand rundt $144 og har siden ikke klart å krysse hindringen.

Som et resultat har altcoinen falt kraftig fra disse høydene, faktisk, ved pressetiden handles den til $112.

Vi ser imidlertid en viss retningsløs konsolidering på $110, og vi forventer at SOL snart vil teste $144 på nytt.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) – Vil den stige tilbake til $135?

Vel, tekniske indikatorer ser ut til å tyde på at SOL er klar for en annen opptrend. Etter å ha steget til godt over $140 i løpet av de siste dagene, klarte ikke altcoinen den avgjørende motstandssonen på $144.

Denne svakheten har manifestert seg i prishandlingen, hvor SOL nå faller til $112. Men vi forventer at okser henter den herfra. Faktisk er det sannsynlig at SOL vil teste sin ukentlige motstandssone på $135 og til og med stige forbi den mot $140.

Dette vil representere en oppgang på nesten 20 % fra dagens pris. Men hvis SOL ikke klarer å holde støttenivået på $110, kan den falle ytterligere mot $101 og til slutt $93 på kort sikt.

Hvorfor investorer kjøper Solana (SOL)

Solana (SOL) er en av de mest populære tokenene akkurat nå. Det har tiltrukket både individuelle og institusjonelle investorer.

Solana blir sett på som den mest lovende direkte konkurrenten til Ethereum. Den tilbyr bedre hastigheter, lavere avgifter og enestående skalerbarhet. Solana har også gjort massive utvidelser i sitt økosystem de siste årene. Det er uten tvil en av de mest bemerkelsesverdige kjedene i dag.