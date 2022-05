SOLIS, et underholdningstokenbasert økosystem som bruker kraften til Non-Fungible Tokens (NFT) og blokkjedeteknologi for å koble sammen innholdsskapere og deres fellesskap, har lansert det første desentraliserte underholdningsøkosystemet. Ved hjelp av et multi-selskapsnettverk tilbyr SOLIS et ekspansivt økosystem som tillater samarbeid og innholdsskaping mellom skapere, publikum, investorer, merkevarer og talent.

SOLIS-teamet, som er ledet av dets medgründere Brendan de Kauwe og Brett Claywell, har et vennlig forhold til Hollywood som har hjulpet dem til å gå inn i en ny generasjon av kreativ utforskning som tilbyr inntektsgenererende muligheter.

Dessuten leverer Solis NFT-markedsplassen interaktivt innhold som utvikler en kontinuerlig dialog med fellesskapet på en eksklusiv og oppfinnsom måte som er unik fra spillefilmer til daglig episodeinnhold.

SOLIS oppdrag

SOLIS tar sikte på å gi underholdningsindustrien den nødvendige utviklingen ved å transformere den tradisjonelle økonomiske modellen som har stått stille i flere tiår.

Ved hjelp av $SOLIS, verktøyet som snart skal lanseres, vil SOLIS kunne oppnå alle nødvendige verktøy for talenter og produsenter for å ta full kontroll over fortellingene deres sammen med fellesskapet.

I tillegg tilbyr SOLIS altomfattende systemer og et rikt innholdsøkosystem som er tilgjengelig for forbrukere og innholdsskapere over hele verden.

SOLIS-funksjoner

SOLIS har SOLIS Studios som utvikler og investerer i spillefilmer med suksessrike produsenter, titler og talent.

Den har også HMBL House som produserer effektfullt og flott innhold som involverer live streaming til publikum. Publikum kan samle inn midler og bevissthet til veldedighetsarbeid.

SOLIS Labs er som et teknologisk lim som gjør innholdsskapere i stand til å engasjere fellesskap med sitt beste innhold.