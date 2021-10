De involverte partene kom til enighet i forrige uke, dermed blir den nye loven for kryptoskatt innført den 1. januar 2022 slik det først var planlagt

Sør-Koreas skattelov for kryptovaluta blir innført som planlagt etter at finansminister Hong Nam-ki og andre lovgiver har kommet til enighet, på tross av lobbyvirksomhet for å utsette innføringen.

En rapport fra lokale nyhetskilder indikerer at avgjørelsen om å ikke utsette den nye skatteloven ble tatt under et møte som ble holdt den 26. september. Detaljer fra møtet avslører at enkelte lovgivere fra nasjonalforsamlingen var for utsettelsen fordi de mente at den nødvendige infrastrukturen for skattlegging ikke enda er på plass.

Noh Woong-rae, en lovgiver fra det demokratiske partiet, kom med en uttalelse om at loven som gjør digitale verdier skattepliktige må gjennomgås i sin helhet. Ifølge lovgiveren er myndighetene nødt til å gjøre mer for å beskytte investorer, selv om de ønsker å skattlegge de.

Loven skal innføres den 1. januar 2022, noe som betyr at Bitcoin-transaksjoner og andre kryptotransaksjoner blir skattepliktige etter dette.

Fra januar vil kryptoinvestorer være pålagt å føre sine kryptotransaksjoner i årets skattemelding og betale kapitalgevinstskatt. Dette må skje i løpet av perioden januar til mai i 2023.

Skatteloven ble endret i 2020 for å inkludere skattlegging av kryptovalutaer på samme måte som at aksjehandel er skattepliktig. Endringene innebærer en 20% skatt på alle kryptotransaksjoner over 2,5 millioner koreanske won.

Sør-Koreas strikte holdninger til krypto

Avgjørelsen om å ikke utsette innføringen av den nye skatteloven, som nå vil tre i kraft tidlig i 2022, er i tråd med Sør-Koreas ellers strikte holdninger til kryptovaluta.

I forrige måned hadde flere kryptobørser og plattformer problemer med å overholde fristen for etterlevelse av nye kryptoreguleringer, som var satt til 24. september. Landets myndigheter tillot mange børser å fortsette driften i landet så lenge de følger de nye rettningslinjene for trading, hvis hensikt er å beskytte brukerne.

Etter at fristen passerte er det kun 29 plattformer som har klart å tilfredsstille de nye kravene, og mer enn 40 kryptobørser har blitt stengt.

Kun fire børser, som også er landets største, etterlever de regulatoriske kravene om å identifisere brukernes bankkontoer, oppført i deres juridiske navn. Bithump, Upbit, Korbit og Coinone får derfor lov til å tilby tradingpar med koreansk won (KRW).