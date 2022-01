Sosiale tokens: Hva er de og hvordan investere i dem?

Mens sosiale medier lar skapere, merkevarer og samfunn lage plasser på ulike plattformer, er de utsatt for en form for kontroll. Denne kontrollen kan imidlertid elimineres ved hjelp av sosiale tokens. Sosiale tokens er kryptovalutaer skapt av enkeltpersoner, merkevarer eller samfunn for å tjene et relativt formål. Utstederen definerer bruken og fordelene med ent sosialt token .

Selv om NFT-er er ikke-fungible, er de på noen måter sosiale tokens. Personlige token, sosiale penger, fellesmynt og skapermynt er noen av navnene som brukes på sosiale tokens. I motsetning til mainstream media, er sosiale tokens bygget på blokkjeden og er sikre og desentraliserte.

De fleste sosiale tokens lanseres på Ethereum-blokkjeden og noen få på Solana-blokkjeden. Sosiale tokens hjelper skapere med å utvikle symbiotiske relasjoner med fansen. Fansen bidrar til deres vekst ved å investere i verkene deres og støtte dem mens skaperne vet hva fansen deres vil ha og skaper det.

Jo mer populær en utsteder er, desto mer verdifull blir tokenet deres. Med sosiale tokens kan merkevarer, samfunn og enkeltpersoner tjene penger på seg selv. Dette vil gjøre dem i stand til å gi sine lojale fans eksklusive medlemsnivåer. Mens noen sosiale tokens har en pris, gir noen utstedere dem ut gratis.

Antall fellesmynter du holder vil avgjøre hva slags fordeler du vil nyte godt av. Kontrakten som oppretter det sosiale tokenet tildeler spesiell tilgang eller royalties til innehavere avhengig av noen forhold. Siden bare en begrenset mengde vil bli preget, vil verdien av en sosial token sannsynligvis stige over tid.

Det ble registrert en slags sosial token i 1997 da David Bowie opprettet Bowie Bonds. Dette fungerte som verdipapirer for inntekter fra hans tidligere arbeider. Dagens sosiale tokens mangler tredjepartsinvolvering og eksisterer på plattformer der de kan generere verdi. Det antas at sosiale tokens har en plass i web 3.0-fremtiden, også innen merkevarebygging og markedsføring.

Akkurat nå er det tre forskjellige typer sosiale tokens, og de inkluderer:

1. Personlige tokens

Dette er symboler som enkeltpersoner som artister, idrettsutøvere, innholdsskapere og personligheter utsteder for å tjene penger på seg selv. Hvis en artist som Beyonce hadde skapt et personlig token, ville det blitt verdifullt umiddelbart ettersom fansen hennes ville drive prisen opp på et øyeblikk.

Ved å kjøpe personlige tokens kan fans være kvalifisert for unike fordeler fra skaperne. Eksempler på personlige tokens er KSK, PLAY, TILT, CHOU, ALEX, ALLIE og RAC. RAC er det personlige symbolet til André Allen Anjos, en Grammy-prisvinnende artist lansert på Zora. RAC kan bare tjenes, og den er ikke til salgs.

KSK er Keisuke Hondas personlige token som gir fansen tilgang til livet hans på og utenfor banen. Fans liker også private chatter og sosiale anerkjennelser. Kevin Chou eier CHOU, ALLIE av Alliestrasza, TILT av Joe Pulizzi og ALEX av Alex Masmej.

2. Fellesskapstoken

Dette er tokens opprettet av en organisasjon eller en gruppe mennesker for deres fellesskap av følgere. Dette tokenet gir innehavere tilgang til fellesskapet, som kan være på Slack, Telegram eller Discord. Det er ofte styrt av en desentralisert autonom organisasjon (DAO). Disse fellesskapene gjøres private ved å bruke verktøy som Mintgate, Unlock eller CollabLand.

Fellesskapstokener kan brukes som insentiver for medlemmer til aktiviteter. Det kan også brukes til å hjelpe til med identitet og samhold. WHALE, FWB, CHERRY og DONUT er populære eksempler på slike tokens.

WHALE er et av de største fellesskapssymbolene akkurat nå. WhaleShark laget den på TryRoll. Den er støttet av et hvelv med unike NFT-samlinger eid av WhaleShark. WHALE-fellesskapet, som er på Discord, er det mest aktive.

Medlemmer har tilgang til å leie og kjøpe utvalgte NFT-er fra The Vault. De deltar også i styringen av fellesskapet og DAOs prosjekter. FWB var en av de første fellesskapssymbolene. Fellesskapet består av mennesker som er entusiastiske for web 3.0-fremtiden.

For å bli med i FWB-fellesskapet på Discord trenger du 400 FWB. DONUT er tokenet til en Ethereum-basert subreddit.

3. Sosiale plattform-tokens

Slike tokens utstedes av sosiale plattformer som støtter oppretting og handel med sosiale tokens. De lar innehavere kjøpe de sosiale tokenene som er opprettet på plattformene deres. Eksempler inkluderer Rally, BitClout, Coinvise og TryRoll.

Rally topper listen over sosiale tokens, etter å ha samlet inn over $22 millioner i april 2021. Det lar medlemmene ha sine sosiale tokens. Den har lave transaksjonsgebyrer og er enkel å bruke. Imidlertid kan tokens opprettet på den bare eksistere på den fordi den er en sidekjede av Ethereum-nettverket.

TryRoll tillater brukere sosiale tokens på ERC-20-standarden. Selv om det er en av de mest populære, er det ikke lett å bruke og har høye transaksjonsgebyrer. BitClout ligner Twitter og lignende der brukere kan reagere på tokens knyttet til kjendiser. Brukere kan også lage sine tokens.

Socios.com er en plattform som har muliggjort opprettelsen av fan-tokens tilknyttet fotballklubber. Dette har blitt omfavnet av fotballklubber over hele Europa, inkludert FC Barcelona, PSG, Juventus, SS Lazio, Manchester City, AS Roma og mange flere.

Av de tre typene har sosiale plattformtokens et stort potensial for langsiktig vekst. Imidlertid vil fellesskapstokens komme langt med et lojalt fellesskap og å ha en god modell. De fleste utstedere bruker sosiale plattformer for å lage sine tokens. Dette hjelper dem å strømlinjeforme fanbasen på en måte som fremmer tilhørighet og samfunnsutvikling.

Sosiale tokens kan brukes til å tjene penger på en merkevare, en person eller et fellesskap ettersom de kan bli forespurt i bytte mot varer, tilbehør og så videre. De kan brukes til å gi fans tilgang til eksklusive fordeler, inkludert arrangementer, salg, innhold og lignende. De kan gi fansen styringsrettigheter og brukes som et symbol på medlemskap. Fans kan til og med holde slike tokes som en form for investering.

Dersom du ønsker å få tak i favoritttokenet ditt, kan du følge disse stegene:

1. Undersøk hvor tokenet er oppført ved å sjekke det på Coingecko eller CoinMarketCap.

2. Registrer deg på en børs som Binance, KuCoin og lignende.

3. Kjøp en relativ kryptovaluta som du kanskje trenger for å utføre utvekslingen ved å bruke din fiat.

4. Overfør det til børsen der tokenet er oppført og utfør handelen. De fleste sosiale tokens er notert på Uniswap-børsen.

5. Du kan lagre det i en programvare- eller maskinvarelommebok etter kjøp.

Du kan få noen sosiale tokens ved å bruke kortet ditt; det avhenger av hvor det er oppført.

Sluttnotat

Siden det er knyttet til et individ, merke eller fellesskap, utgjør slike investeringer en svært høy økonomisk risiko. Dette bør imidlertid ikke stoppe deg fra å investere i favorittartisten, merkevaren eller fellesskapet. Du må gjøre skikkelig research og handle klokt.