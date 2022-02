Space Cryptos SPG har tapt 16%: bør du kjøpe på denne bunnen?

SPG, det opprinnelige symbolet til Space Metaverse-økosystemet, har mistet 16 % av verdien i dag. Hvis du vil vite mer om hva SPG er, om dette er rett tid for å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe SPG, har du kommet til rett sted.

Siden SPG er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe SPG ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe SPG akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert SPG.

I Space Metaverse kan du tjene SPG-tokens gjennom dyktig strategisk spilling og bidra til økosystemet. Du er en romvokter på et oppdrag for å bekjempe det onde og beskytte metaverset.

Det er mange forskjellige måter å tjene SPG på i Space Crypto: du kan fullføre oppdrag, oppgradere og bytte romskipene dine, P2P, kjøpe land, selge land eller leie land, eller bare satse $SPG-token og motta rente fra statskassen.

Spillet fokuserer på inkludering, så det er designet på en måte som lar alle spille og ha det gøy med spillet hvor som helst og når som helst. Du kan nå spille via en nettleser. Android- og IOS-versjonene kommer snart.

Dette er et enkelt spill som lar deg ha det gøy og tjene tokens på fritiden, og spillet er gratis å spille.

SPG er hovedsymbolet med en total forsyning på 1 milliard. Det tjener til betaling på markedsplassen og for fusjonsromskip, innsats for å tjene belønninger fra statskassen og DAO, og for å stemme over økonomirelaterte beslutninger.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din.

Digital Coin Price er bullish på SPG, og spår at den vil nå 2,44 dollar i år, 2,76 dollar i 2023, 3,16 dollar i 2024, 3,37 dollar i 2026 og 6,21 dollar i 2028. Wallet Investor på den annen side spår at den vil fortsette å synke og fraråder kjøper den.

😱😱😱HEY GUYS!!! IT’s OVER OUR EXPECTED NUMBERS

💥32.531 PEOPLE IS PLAYING AND STILL INCREASING

WE ARE DEPLOYING TO MANY SEVERS NOW BECAUSE SPACE CRYPTO GAME IS TOO HOT TOO HANDLE 🔥🔥🔥#SpaceCryptoROI #SpaceCryptoLaunch #SPG pic.twitter.com/qymrGVX9MY

— Space Crypto Official (@SpaceCryptoGame) February 15, 2022