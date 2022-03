Splintershards (SPS) , en av de ledende blokkjede-spill-for-tjene-spillplattformene, har nådd nok en stor milepæl. Som et resultat har dets opprinnelige styrings- og verktøytoken SPS økt de siste dagene. Her er noen av detaljene:

Splintershards (SPS) har nå nådd over 2 milliarder i spilte spill

Milepælen indikerer Splintershards voksende dominans på dette området.

Det opprinnelige SPS-tokenet har økt som et resultat de siste dagene.

Datakilde: Tradingview

Splintershards (SPS) – Hvor vil veien videre gå?

Å nå 2 milliarder i totalt spilte spill er ingen enkel prestasjon. Spillet har selvfølgelig hatt en enorm vekst. Med denne boomen i P2E som forventes å fortsette i 2022, forventer vi at Splintershards (SPS) vil øke ytterligere.

Splintershards (SPS) har også bekreftet at de solgte millioner av nye kort i et live unboxing-arrangement som ble holdt for sine lojale fans for en uke siden. Til tross for dette så prishandlingen i skrivende stund ut til å ha stagnert litt.

Det virker som investorer har begynt å prise inn milepælene. Mens vi forventer at SPS vil se mer bullish momentum, vil det i dagene fremover, på et tidspunkt før slutten av neste uke, flate ut før det trekker seg tilbake.

Er Splintershards (SPS) fremtiden til Play to Earn?

Mange investorer ser etter nye og lovende muligheter i GameFi. Denne industrien kommer sannsynligvis til å bli en stor del av blokkjede-økosystemet. Men selv om nye prosjekter kan være spennende, er det noen ganger også fint å se på utprøvde løsninger.

Splintershards (SPS) har eksistert siden 2018 og fortsetter å oppnå milepæl etter milepæl. Etter hvert som GameFI-revolusjonen tar form, vil SPS være i sentrum for det hele. Dessuten har tokenet en markedsverdi på $62 millioner, så det er mange vekstmuligheter.