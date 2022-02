SpookySwap er en automatisert markedsskapende desentralisert utveksling (DEX) for Fantom Opera-nettverket. Den stiger i dag, etter å ha økt med 31 % i løpet av de siste 24 timene. Brukere kan nå gi likviditet til Fantom-Revault-handelsparet på DEX.

Denne guiden har all informasjonen du trenger: hva SpookySwap er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe SpookySwap i dag.

Siden BOO er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BOO ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BOO akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BOO.

SpookySwap er en alt-i-ett desentralisert børs for å utnytte diversifiserte midler på tvers av økosystemer med hastigheten til Fantom Opera.

Det gjør det mulig for brukere å bytte tokens på Fantom-nettverket med lave avgifter, samle inn byttegebyrer fra likviditetspoolen og satse bevis på likviditetsbidrag på gårder for å begynne å tjene BOO, Spookys opprinnelige token.

De jobber mot en plattform styrt gjennom fellesskapsstemmegivning, med eksperthandelsmodus, et raskt og polert brukergrensesnitt og grenseordrer. Den vil integrere en bro, Certik-revisjoner og øyeblikksbildestyring.

Spooky bruker Fantom-nettverket for å levere topphastighet, sikkerhet og skalerbare transaksjoner. De lover at brukerbytter vil koste en brøkdel av en krone. Til slutt prøver SpookySwap å gjøre krypto mindre kryptisk, og legger vekt på funksjonalitet og brukervennlighet.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Wallet Investor er bullish på SpookySwap. De spår en langsiktig økning. 1 BOO vil være verdt $63,30 om 5 år. På den tiden vil en investering generere inntekter på rundt +218 %. Hvis du legger $100 i SpookySwap, kan du sitte på en verdi opptil $318 i 2027.

