Komitéen skal gjennomgå andre lands regulatoriske rammeverk før de utformer sitt eget forslag for et effektivt rammeverk for Sri Lanka

Sri Lankas myndigheter annonserte fredag via en pressemelding at de har godkjent opprettelsen av en komité bestående av åtte personer som skal se nærmere på regulering av digitale verdier i andre land. Landets Department of Government Information (DGI) la særlig vekt på EU, Dubai, Malaysia og Filippinene som eksempler komitéen kan studere nærmere for å forstå hvordan blokkjedeteknologi kan håndteres.

Opprettelsen av komitéen vil følge Sri Lankas nasjonale retningslinjer, som insisterer på viktigheten av å skape en modell av det teknologibaserte samfunnet. Landet har planer om å bruke resultatene av undersøkelsene for å skape et tettere bånd mellom det sørasiatiske landet og noen av dets samarbeidspartnere.

«Behovet for å utvikle et integrert system for digitale banktjenester, blokkjedeteknologi og kryptomining er like viktig som å inngå globale samarbeid for å utvide handelen til de internasjonale markedene,» sto det i pressemeldingen.

I tillegg til å kartlegge hvordan de kan holde tritt med andre nasjoner i forbindelse med kryptovaluta, digitale verdier og mining skal komitéen også se nærmere på hvordan de kan beskytte kunder fra kriminell aktivitet. Dette innebærer Know Your Customer-tiltak (KYC), samt prosedyrer for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

Komitéen består av åtte personer som representerer ulike perspektiver, alle med viktige posisjoner i ulike organisasjoner. Mastercards direktør på Sri Lanka og Maldivene, Sandun Hapugoda, og partner ved PricewaterhouseCoopers Sri Lanka, Sujeewa Mudalige, er blant navnene som skiller seg ut.

Sri Lankas håndtering av blokkjedeteknologi har ikke vært helt klar frem til nå. Opprettelsen av denne komitéen er ment til å rette opp i nettopp dette, slik at landet kan tiltrekke seg investorer i sin kryptosektor. Videre er behovet for å omfavne kryptovaluta økende, da stadig flere er åpne for digitale verdier.

En nylig rapport fra Chainalysis viser at Sør-Asia, Sentral-Asia og Oceania er regioner hvor det sees en signifikant økning i kryptoadopsjon. Chainalysis-rapporten viste en økning på 706% i regionen, noe som støtter oppunder det at asiatiske land leder an i kryptoadopsjon sammenlignet med den europeiske regionen som leder når det kommer til transaksjonsverdi.

Sri Lankas myndigheter har ikke bare vært positive til krypto. Landets sentralbank publiserte en advarsel mot kryptoinvesteringer i april, begrunnet med dårlig regulatorisk klarhet, volatiliteten i markedet og kryptovalutaers rolle i kriminelle aktiviteter, som terrorisme og økonomisk kriminalitet.