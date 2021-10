Circles uttalelse kommer i forbindelsen med en ‘etterforskende stevning’ fra amerikanske Securities and Exchange Commission

Circle, som står bak stablecoinen USDC, har avslørt at de samarbeider med amerikanske Securities and Exchange Commission i en pågående etterforskning. Finansregulatoren stevnet selskapet, som oppgitt i dokumentasjon publisert på nettsiden deres. Circle mottok varsel om stevningen i juli, men har ikke uttalt seg offentlig om den før denne måneden.

Den pågående etterforskningen er ulik den forrige etterforskningen som førte til at selskapets tidligere datterselskap, Poloniex, ble bøtelagt for $10 millioner. Dette skjedde etter at de ble funnet skyldig i å tilby uregistrerte digitale securities.

Selskapet har bare bekreftet at de er under etterforskning av SEC, men har ikke oppgitt noen konkrete detaljer rundt hvilken dokumentasjon som er etterspurt eller hva etterforskningen har ledet til så langt. Circle har offentliggjort en melding hvor de forteller at de vil samarbeide fullstendig med regulatoren i forbindelse med saken. Selskapet, som fokuserer på peer-to-peer betalingsteknologi, forventes å oppgi all etterspurt dokumentasjon til byrået.

«I tillegg mottok vi [Circle] i juli 2021 en stevning fra SEC hvor de etterspurte dokumentasjon og informasjon relatert til våre midler, kundeprogrammer og virksomhet. Vi samarbeider fullt og helt med etterforskningen deres.»

Det ser ut til at finansregulatoren strammer grepet på kryptobaserte låneprodukter og stablecoins. I forrige måned sendte byrået et varsel til Coinbase om at deres nye låneprodukt, og mange mener dette er årsaken til at børsen bestemte seg for å kansellere lanseringen og permanent skrinlegge produktet.

Dette kommer etter at Circle i juli oppga at de har planer om å børsnoteres senere i år. Selskapets administrerende direktør, Jeremy Allaire, sa i et intervju med CNBC at på det tidspunktet så selskapet den perfekte anledningen til å børsnoteres, og at de ville benytte denne til å bygge tillit. Planene vil realiseres ved hjelp av en fusjon med selskapet Concord.

USD coin er per i dag markedets nest største stablecoin med en markedsverdi på $32,3 milliarder, etter Tether som har en markedsverdi på $68 milliarder ifølge informasjon fra CoinMarketCap. Begge ligger på en verdi rundt $1.