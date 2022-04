Stacks kjøp av Okcoin opp med 43 % år/år

Okcoin, en av verdens største og raskest voksende kryptovalutaplattformer, rapporterte at kjøpene av Stacks vokste med 43 % i år, fikk Coin Journal fra en pressemelding . Denne eiendelen muliggjør Bitcoin-lån og -lån, prediksjonsmarkeder og mer.

Stablecoins står for over en tredjedel av handelsvolumet

Plattformen la til at stablecoins utgjorde 34 % av institusjonelt handelsvolum i årets første kvartal, opp 210 % år/år.

Diversifisering av Bitcoin-aktivitet

Institusjonelle investorer har vist økende interesse for å diversifisere deres Bitcoin-aktivitet.

Tendenser gjenspeiler stigende inflasjonsrater over hele verden det siste året, og trekker oppmerksomheten til flaggskipskryptoens rolle og stabile mynter som en sikring mot fall i kjøpekraften til tradisjonelle valutaer.

Jason Lau, COO i Okcoin kommenterte:

Den institusjonelle handelsaktiviteten vi har sett på Okcoin reflekterer makroøkonomisk forventning om fortsatt inflasjonstopper. Som et lite aktivum har bitcoin alltid vært en attraktiv inflasjonssikring, men nå ser vi storskalainnehavere ta posisjonene sine et skritt videre med inntreden i desentralisert bitcoin-utlån og -lån, avkastningsoppdrett og mer. Selv om stablecoins ikke gir oppsidevurdering, åpner de også for tilgang til DeFi-avkastningsmuligheter og er en ideell blanding av stabilitet og likviditet, noe som er spesielt attraktivt for investorer i dag.

Institusjonell preferanse for Tether, UST, USDK på vei oppover

Institusjonelle investorer kjøpte mer Tether (USDT), den største stabile mynten etter markedsverdi, enn Bitcoin på børsen for første gang i januar i år. Inflasjonen i USA nådde 7,5 % den måneden, den høyeste på nesten fire tiår.

Det var en 470 % økning i kjøp av TerraUSD (UST) og en 365 % økning i kjøp av USDK i årets første kvartal.

Store investeringer i DIKO og NYC

Andre store investeringer inkluderte de i Arkadiko (DIKO). Det Stacks-baserte nettverket for tilbakebetaling av lån i Bitcoin så en økning på 480 % i kjøp fra siste kvartal i fjor til det første av dette.

Kjøp av NYCCoin (NYC), som også kjøres på Stacks, vokste med 134 % i årets første kvartal. Eiendelen, som du kan satse for å oppnå avkastning i Bitcoin, ble notert i januar i år.