Stacks (STX) – Laster en hval aggressivt opp?

Stacks har vokst i bruk på grunn av sin evne til å gjøre Bitcoin like programmerbar som Ethereum.

Stables nåværende stigning er ikke grunnleggende drevet og er mer konsistent med hvalaktivitet.

Volumene synker, men Stacks holder fortsatt på viktig intra-dag-støtte.

Stacks ( STX ) er et kryptoprosjekt som låser opp kraften til Bitcoin langt utover dets brukstilfeller som valuta og verdilager. Gjennom Stacks kan verdens største kryptovaluta etter markedsverdi og den sikreste brukes til å lage smarte kontrakter. Dette er en stor sak fordi Bitcoins sikkerhet gjør at den kan brukes til å lage svært sensitive Dapps, spesielt for DeFi.

Implikasjonene av å gjøre Bitcoin programmerbar er også ganske høye for Stacks. En av dem er at det gjør Stacks til en svært ettertraktet kryptovaluta av investorer som ønsker å tjene innsatsbelønninger i Bitcoin. Ved å satse Stacks tjener investorer en APY så høy som 9,8 %, og belønningene betales i Bitcoin.

Imidlertid beveger Stacks seg vanligvis i takt med det bredere markedet, og den nåværende prisen er en anormal, tatt i betraktning at kryptovalutamarkedet er bearish nå.

Pristiltak i samsvar med hvalaktivitet

Stacks har de siste 24 timenesteget med over 28 %. Dette som følge av en plutselig økning i volum, nå opp med over 4800 %. En slik plutselig økning i kjøpsvolum indikerer at en hval kjøper opp Stacks i enorme mengder, og utløser det nåværende prisoppgangen.

Stacks danner et synkende trekantmønster

Etter en massiv oppgang som har ført til at Stacks nådde en topp på $1,9, har Stacks dannet et synkende trekantmønster, med sterk støtte på $1,346. Dette er en indikator på at handelsvolumet faller etter den første oppgangen som var i samsvar med hvalaktivitet.

Kilde: TradingView

Hvis Stacks kjøpsvolumer forblir høye, og den spretter opp fra støtten på $1,346, kan den teste motstanden på $1,9 på nytt på kort sikt. Hvis Stacks okser kan bryte $1,9 kan priser over $2,5 være innenfor fokus.

Men hvis dette bare var en tilfeldig oppgang og Stacks faller under $1,346-støtten, kan priser under $1,07 komme i fokus på kort sikt.

Sammendrag

Stacks har steget de siste 24 timene i prisaksjon i samsvar med hvalaktivitet. Disse volumene synker imidlertid, og STX handler nå på nøkkelstøtte.