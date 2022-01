Stash CEO sier at kryptoprisen byr på perfekt kjøpsmulighet

Stash-sjef Brandon Krieg snakket med CNBC på fredag, en dag etter at fintech avduket en ny kryptoinvesteringsapp.

Stash-sjef Brandon Krieg sier at de nåværende nedgangene på tvers av kryptomarkedene gir en mulighet for detaljinvestorer til å kjøpe på bunn.

I følge Krieg er dette tiden da de som ønsker eksponering mot krypto kan se etter å kjøpe mynter for langsiktige investeringer.

I et intervju med CNBCs 'Squawk Box' sa han at Stash ikke engasjerer seg i dagshandel, og derfor ikke gir råd om prisbevegelser. Han bemerket at "ingen har krystallkulen" til å fortelle hvordan markedet vil se ut på kort sikt eller til og med fem, ti år fra nå.

Men som et investeringsselskap som lar små investorer foreta inkrementelle kjøp av eiendeler, føler han at kryptovinteren tilbyr en "perfekt tid" for alle som er klare til å gjøre en langsiktige investeringer

" Når det gjelder kryptoeksponering for kundene våre, tror vi det er det perfekte tidspunktet for detaljinvestorer å begynne å få eksponering mot en noe kryptovaluta ," sa Krieg til CNBC.

Stash kunngjorde en helautomatisert kryptoinvesteringsapp på torsdag, og avslørte en "Smart Portfolio" med en eksponering på 4–6 %. Denne eksponeringen er imidlertid basert på en kundes risikoprofil, la han til.

Krieg kommenterte hvorvidt store kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum til nåværende priser fortsatt var et godt kjøp. Han la til at Stash tror på de langsiktige utsiktene for disse eiendelene og at de forutsier en tilbakegang selv om BTC og ETH korrigerer sterkt.

Han bemerket også at tilnærmingen til småinvesteringer Stash har tatt i bruk er fordelaktig, spesielt for folk som er nye til krypto og som ikke forstår markedet så godt. Han sa at appen derfor er skreddersydd for å gi slike investorer en "enkel måte" for å få en del av investeringskaken til kryptovaluta.

Stash har over 6 millioner kunder og 2,3 millioner abonnenter. Kvinner utgjør 49 % av nye kunder. Det USA-baserte firmaet har over 3 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM). En privat verdivurdering verdsatte selskapet til 1,4 milliarder dollar i februar 2021.

Bitcoin-prisen falt kraftig på fredag til et lavpunkt på $37 800 og fortsetter den nedadgående trenden som har ført til at den har tapt over 40 % siden sammenbruddet fra all-time high på $69 000. Nedsalget vil trolig fortsette gitt korrelasjonen med aksjer.

Fredag åpnet Nasdaq ned etter nedgang i globale aksjemarkeder, med indeksen ned nesten 6 % i løpet av uken, noe som er den dårliste utviklingen siden oktober 2020.