Den kryptobaserte låneplattformen Celcius er nå på radaren til finansmyndighetene i Alabama, Texas og New Jersey

Kryptoplattformen Celsius mottok forrige fredag en beordring om å stanse drift fra New Jerseys Bureau of Securities. Beordringen krevde at plattformen sluttet å tilby sine rentebærende kryptoprodukter til kunder i delstaten innen oktober. Samme dag planla Texas State Securities Board en høring for Celsius den 14 februar 2022, der skal det avgjøres hvorvidt selskapet får samme beordring fra Texas som de har fått fra New Jersey.

I tillegg til avgjørelsene fra Texas og New Jersey har også Alabama på torsdag bedt Celsius om å forklare hvorfor de ikke definerer sitt yield-produkt som et securities-produkt. Myndighetene i New Jersey bekreftet i en uttalelse fredag at NJBoS sin avgjørelse var basert på det faktum at yield-produktene blir tilbudt på ulovlig vis, fordi de ikke er registrert som securities.

I uttalelsen la de også til at kryptomarkedes volatilitet utsetter investorer for større risiko, særlig fordi det for øyeblikket ikke finnes noen velstrukturert regulatorisk tilsynsplan for kryptovaluta.

Videre forklarte de også at de uregistrerte securities-produktene er svært risikofylte fordi de ikke er underlagt krav om at de oppfyller krav til risikoformidling.

«De som investerer i uregistrerte produkter, som Celsius’ Earn Rewards-kontorer som er underlagt byråets beordring, får ikke nødvendigvis noen informasjon om de spesifikke investeringsstrategiene som brukes av tilbyderen for å skape gevinster…»

På sin side har Texas State Securities Board kategorisk ansett Celsius som en uregistrert ‘Money Service Business’ i delstaten, og bekrefter at selskapet ikke er lisensierte av USAs SEC; dermed er tjenestene de tilbyr i strid med lovgivningen i Texas. Styret har også forklart at selskapets mangel på formidling av viktig informasjon til investorer som bruker deres tjenester er blant årsakene som ligger til grunn for beordringen.

Delstaten New Jerseys siste handling kommer i kjølvannet av en avgjørelse tatt i juli, hvor delstaten hindret BlockFi fra å tilby sine Bearing Interest Accounts (BIA-er). Selskapet sto på den tiden ovenfor regulatorisk press også fra andre delstater på grunn av det samme, blant annet Alabama, Texas, Vermont og Kentucky.

Granskingen av lånebaserte produkter har økt etter at SEC selv forsøker å oppnå kontroll over kryptosituasjonen. Regulatorene anser kryptobaserte yield-produkter som securities, fordi de virker på omtrent samme måte som usikrede obligasjoner. Dermed kreves det at de registreres som securities før de blir tilbudt. Det er verdt å merke seg at disse yield-produktene garanterer en betydelig høyere avkastning enn de tradisjonelle bankrentene. Celsius hevder for eksempel at de kan tilby opp til 17% i fortjeneste, avhengig av hvilket produkt man velger.