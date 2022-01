Stellar handelsnøytral etter priskamp for å forlenge bearish rally

Viktige punkter

Markedet mangler volatilitet etter oversolgt prisstabilisering

$0,25 og $0,14 opprettholder etterspørsels- og tilbudsnivåer

Stellar tilnærmer seg smart kontraktinkorporering i nettverket sitt

I følge den nylige kunngjøringen fra den offisielle Stellar Twitter-kontoen ser det ut til at stjernemynten vil gi rom for innovasjon i 2022, ettersom selskapet har som mål å innlemme smarte kontrakter i stjernenettverket.

Dette kan gi en positiv innvirkning på verdien av eiendelen. Stellar er imidlertid kjent for sin raske prisstigning mot slutten av Q1 og sitt raske fall i midten av Q2 i 2021.

Og helt siden markedskrakket i mai, har XLM/USD utvidet "sving channel"-prisbevegelsen under $0,9 ATH-verdien.

Det ikke er noen vesentlige bevis på at eiendelen vil opprettholde dette bearish momentumet over lang varighet. Etter at $0,14 og $0,25 har blitt merket som den første nære støtten og motstanden til markedet.

Med et optimistisk synspunkt på XLM/USD-prisdiagrammet. Det skal bemerkes at hvis verdien av Stellar skulle finne veien over $0,25 kortsiktig motstand, vil det å få bullish attraksjoner være den neste hendelsen som vil bli registrert i markedet. Mens oksene venter på at prisen skal krysse over $0,25 kortsiktig motstand.

Teknisk analyse utsikter for XLM/USD pris handling

For å forklare XLM/USD med teknisk analyse i et forenklet begrep, kommer de til å gi handelsbeslutningen et lønnsomt inngangspunkt. Nedenfor er sammenbruddet av fantastisk prishandling fra den daglige tidsrammen.

Kilde – TradingView

Midt i den nylige oversolgte tilstanden markedet har gjennomgått de siste seks dagene. Fra det daglige prisdiagrammet forlenger XLM/USD kortsiktig sideveis prishandling langs midten av tilbuds- og etterspørselsnivåene.

Med et lysestakemønster med liten kropp trykt på det daglige prisdiagrammet, ble markedsvolatiliteten stanset etter at indikatoren for gjennomsnittlig sann rekkevidde pekte mot sør.

Siste tanke

Selv om vi kanskje haster med å handle XLM/USD, bør markedsaktører imidlertid ta hensyn til utgangs- og inngangspunktene som må respekteres før markedsordrer kan utføres.

For øyeblikket fungerer $0,25 som motstand på kort sikt, noe som betyr at et brudd over dette nivået vil endre hele økosystemet til XLM/USD til en bullish skjevhet. På den annen side, hvis prisen skulle falle under $0,149 kortsiktig støtte, vil verdien av eiendelen gjenoppta en bearish trend mot sør.