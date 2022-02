Stellar (XLM) – Kan den virkelig nå $6 innen 2022?

Mange eksperter har gitt veldig positive utsikter for Stellar (XLM) . Mens forskjellige spådommer har dukket opp, ser det ut til å være enighet om at tokenet vil nå $6 innen 2026. Men hvor gjennomførbart er det egentlig? Vel, vi vil analysere i detalj nedenfor, men her er noen høydepunkter:

På pressetidspunktet handles Stellar (XLM) for $0,197, ned rundt 4% på 24 timer.

Mynten handles også mye lavere sammenlignet med 2021-høydene på rundt $0,8.

Selv om prisen på 6$ i 2026 er svært gjennomførbar, er det fortsatt så mange oppadgående risikoer å kjempe mot.

Datakilde: Tradingview.com

Stellar (XLM) – Reisen mot $6

Prismålet på $6 for 2026 er faktisk ikke så ambisiøst. Vi snakker om fire år her. Hvis det er noe vi har lært av krypto, i det minste i 2021, er alt som skal til en anstendig bullish run og boom.

Men når det er sagt, er det vanskelig å ignorere noen av de reelle risikoene oppover. For det første ser det bredere kryptomarkedet ut til å være svært utsatt for sjokk. Ethvert redusert sentiment kan få mynter som XLM til å falle, og reversere gevinster som har bygd seg opp over lang tid.

På kort sikt har vi imidlertid sett noen anstendige sprett fra XLM. Etter å ha gått ned til laveste nivå på $0,168 har den begynt med gjeninnhenting og en bullish reversering er mulig. Men før vi i det hele tatt begynner å snakke om $6, må XLM først og fremst handles over $1.

Hvorfor du bør kjøpe Stellar (XLM)

Selv med den pågående kryptovinteren vet vi at det er noen eiendeler som er mye bedre enn andre. Stellar er en av dem. Nettverket har gjort mange gode ting bak kulissene, og som sådan er det et anstendig kjøp. Dessuten, som nevnt ovenfor, er et løp mot $6 innen 2026 faktisk veldig gjennomførbart, så muligheten for å oppnå anstendig avkastning er veldig høy.