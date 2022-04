Stellar (XLM) har sett en periode med bedring etter å ha gått utfor stupet i begynnelsen av april. Etter å ha nådd en topp på rundt $0,24, har XLM imidlertid gått gjennom en alvorlig korreksjon. Som et resultat står mynten overfor mye press nedover. Her er noen takeaways:

Til tross for det nylige salget, har XLM fortsatt den avgjørende støtten på $0,18.

Ethvert fall under $0,18 kan føre til en avgjørende nedtrend på kort sikt.

Mynten ser imidlertid sterk ut og kan presse seg videre oppover.

Datakilde: Tradingview

Stellar (XLM) – Nedsiderisikoen

Den nåværende nedadgående trenden som vi har sett med XLM avtar. Selv om mynten har tapt rundt 5 % i løpet av de siste 24 timene, er det nok som tyder på at ytterligere nedgang ikke er i horisonten. Men nøkkelen for XLM-okser vil være å sørge for at prishandlingen holder seg godt over $0,18.

I løpet av de siste ukene har denne prisen vist seg å være en sterk støttesone. Hvis okser imidlertid ikke er i stand til å holde den, kan XLM komme inn i en spiral med en ny langvarig nedadgående trend. Til slutt kan mynten nå sine laveste nivåer i mars på $0,16 før den prøver å finne noe oppadgående momentum.

Men selv med disse nedsiderisikoene, er det viktig å merke seg at det oppadgående potensialet for XLM fortsatt er svært usikkert. Per nå er $0,24 fortsatt grensen oppover. Selv om mynten stiger i dagene som kommer, er det usannsynlig at den passerer $0,24 med det første.

Er Stellar et anstendig kjøp i dag?

Fra et kortsiktig synspunkt ville det være best å overvåke XLM til mandag og se om den klarer å opprettholde $0,18. Hvis dette skjer, kan du gå inn og ut rett før $0,24. Men hvis mynten faller under $0,18, må du gi den omtrent en uke for at prisen skal bunne før du kjøper.