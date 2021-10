Stellar, blokkjedenettverket som er utviklet for å fasilitere rimelige pengetransaksjoner på tvers av landegrenser, er klare for å ta i bruk to nye betalingskanaler mellom Europa og Afrika.

Ifølge en kunngjøring publisert 25. oktober har Stellar Development Foundation (SDF) inngått et samarbeid med betalingsselskapet Flutterwave for å tilrettelegge for pengeoverføringer basert på USD Coin (USDC) i den stadig økende korridoren mellom Europa og Afrika.

Samarbeidet vil føre til at Flutterwave og TEMPO Payments, et fransk selskap som var blant de første til å ta i bruk Stellars økosystem, skal jobbe sammen.

Selskapene ønsker å utforske blokkjedeteknologi for å gjøre det enkelt for et stadig økende antall personer å sende penger fra Europa til Afrika. Prosjektet kommer på samme tid som at kryptobruken i land som Nigeria, Kenya, Ghana og Sør-Afrika har gjort Afrika til en viktig front innen kryptoindustrien.

Kostnadseffektive og raske pengeoverføringer

Olugbenga Agboola, Flutterwaves administrerende direktør, oppga i en uttalelse at ingen andre regioner er så dyre som de afrikanske områdene sør for Sahara når det kommer til å sende penger. Ifølge han vil samarbeidet mellom SDF og TEMPO åpne en betalingskorridor som sørger for at Afrikanske bedrifter kan dra større nytte av «kostnadseffektive pengeoverføringstjenester.»

Suren Ayriyan, TEMPOs administrerende direktør, bemerket at bruken av USDC og Stellar vil føre til at kunder fra hele Europa kan «sende midler raskere og rimeligere både for å støtte sine familier og i forbindelse med forretningsvirksomhet.»

Samarbeidet med Flutterwave vil også gjøre det enklere for kunder å sende penger direkte til en konto ved en lokal bank.

Flutterwave, som har en tilstedeværelse i over 30 afrikanske land, har en klientbase som består av flere store selskaper, blant annet Facebook, Uber og Booking.com. Betalingsselskapet har visstnok behandlet transaksjoner verdt over $9 milliarder.