Vi søker kun å legalisere fullt støttede stablecoins sier statskassen.

Mens kryptoverdenen forbereder seg på å håndtere konsekvensene av dødsspiralen som Terra-økosystemet led i forrige uke, kunngjorde Storbritannias finansdepartement at planene deres om å regulere stablecoins som lovlig betalingsmiddel fortsetter å forbli på plass.

Kunngjøringen har gjeninnført Her Majesty’s Treasury’s forpliktelse til å støtte innovasjon i landet.

Avdelingen har bekreftet at legaliseringen av stablecoins som betalingsmekanisme var en del av finanslovgivningen i dronningens tale. Prins Charles forklarte at nasjonen foretok forskjellige lovverk over hele linjen for å forbedre levestandarden og fremme vekst.

Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og bedriftsgjennomsiktighet vil spille en viktig rolle i å nå disse målene ettersom de styrker makten til rettshåndhevelsesoffiserer til å takle ulovlig finans og redusere økonomisk kriminalitet, noe som vil lette forretningsvekst, sa Prince of Wales.

Mens Storbritannias økonomi- og finansdepartement bekreftet forrige måned at grunnloven ville bli endret for å gjøre plass for bruk av stablecoins, vokste skepsisen til fremtiden til slik lovgivning ettersom markedene krasjet forrige uke etter LUNAs og USTs fall på grunn av Terras krasj, en av de mest populære stablecoinene.

Finansdepartementets kansler, Rishi Sunak, antydet at hendelsene i forrige uke ikke påvirket landets planer, og la til at regjeringen vil ta alle skritt for å sikre at den britiske finansnæringen alltid er i forkant av teknologi og innovasjon.

En talsperson for finansdepartementet påpekte videre at Storbritannia ikke vil legalisere betalinger via «algoritmiske stabile mynter» som Terra, men i stedet støtter 1:1 fullstøttede stabile mynter som USDT eller USDC:

«Regjeringen har vært tydelig på at visse stablecoins ikke er egnet for betalingsformål, da de deler egenskaper med ustøttede kryptoaktiva.

Vi vil fortsette å overvåke det bredere markedet for kryptoaktiva og være klare til å iverksette ytterligere regulatoriske tiltak om nødvendig.»