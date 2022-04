Den britiske regjeringen kunngjorde planer om å begynne å regulere stablecoins, og banet vei for bruk av stablecoins som en anerkjent betalingsmåte i landet. Dette er en del av en rekke tiltak for å transformere landet til et globalt knutepunkt for kryptoaktivateknologi og -investeringer.

Andre tiltak inkluderer samarbeid med Royal Mint om en NFT, lovfesting av en "finansiell markedsinfrastruktursandkasse" for å hjelpe bedrifter med å innovere, en FCA-ledet "CryptoSprint" og en engasjementsgruppe for å jobbe tettere med industrien.

Finansielle tjenester i Storbritannia er fortsatt i forkant

Tiltakene har som mål å tiltrekke arbeidsplasser og investeringer og gi forbrukerne flere valgmuligheter. De inkluderer også å utforske måter å gjøre det britiske skattesystemet mer konkurransedyktig på. Dette vil oppmuntre til ytterligere markedsutvikling for kryptoaktiva.

Rishi Sunak, finansminister kommenterte:

Det er min ambisjon å gjøre Storbritannia til et globalt knutepunkt for teknologi for kryptoaktiva, og tiltakene vi har skissert i dag vil bidra til å sikre at firmaer kan investere, innovere og skalere opp i dette landet. Vi ønsker å se morgendagens virksomheter – og jobbene de skaper – her i Storbritannia, og ved å regulere effektivt kan vi gi dem den tilliten de trenger for å tenke og investere langsiktig. Dette er en del av planen vår for å sikre at den britiske finansnæringen alltid er i forkant av teknologi og innovasjon.

Gir stablecoin-utstedere mulighet til å operere og investere

Regjeringen vil bringe stabile mynter innenfor betalingsreguleringsområdet, noe som gjør det mulig for tokenutstedere og tjenesteleverandører å jobbe og investere i Storbritannia.

De kunngjorde også planer om å gjennomgå DeFi-lån, der innehavere av kryptoaktiva låner ut disse for profitt. Disse lånene vil gjennomgå en særbehandling skattemessig.

I tillegg vil regjeringen ta skritt for å utvide omfanget av investeringsforvalterunntaket til å omfatte kryptoaktiva. Mr. Sunak har gitt Royal Mint i oppdrag å lage en ikke-fungibel token denne sommeren.