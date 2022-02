Bitcoin-prisen faller til laveste nivå på $10 000 innen neste år, midt i pengeinnstramminger fra Federal Reserve, sa Stifel-strateg Barry Bannister.

Barry Bannister, administrerende direktør og Chief Equity Strategist i formuesforvaltningsfirmaet Stifel, tror Bitcoin kan stupe mot $10 000 innen 2023.

I et notat til Insider peker Bannister på global pengemengde, 10-års realavkastning og aksjerisikopremie som tre makrofaktorer som kan påvirke BTC-prisen negativt gjennom hele året og inn i 2023.

Disse faktorene spiller ifølge strategen inn ved siden av den amerikanske sentralbankens pengeinnstramminger og renteøkninger. Det grunnleggende bildet, bemerker Bannister, antyder en fortsatt nedgang for Bitcoin.

For det første kan Bitcoins pris falle hvis den globale pengemengdedynamikken ser at en sterk dollar bremser den globale M2-pengemengden . Med BTC og S&P 500 som beveger seg med globale penger, kan en strammere amerikansk finanspolitikk føre til at en svært spekulativ eiendel ettersom Bitcoin faller kraftig.

En annen makrofaktor Stifel-sjefen pekte på, er den reelle 10-årsrenten som stiger. Det samme vil skje hvis en høyere 10-års rente på amerikanske statsobligasjoner presser gullprisene lavere.

" Hvis bitcoin delt på gull faller til den lave enden av sin rekkevidde (Fed strammer inn), kan bitcoin falle til $10 000 innen 2023 ," forklarte strategen.

Den tredje faktoren ifølge Bannister er ' aksjepremierisiko ', som han forklarer som en funksjon av Feds forventede aggressive renteøkninger. Ifølge ham kan S&P 500 og Bitcoin bryte sammen innen 2023 ettersom den amerikanske sentralbanken «fortsetter» med renteøkninger.

Høyere renter vil øke risikopremien for aksjer, noe som gir bearish utsikter for BTC, bemerket han. På baksiden vil en lavere aksjerisikopremie være bullish for banebrytende kryptovaluta.

Bitcoin nådde et høydepunkt på $69 000 i 2021, men har slitt mens den handles i takt med aksjer siden toppen. For øyeblikket er referanseindeksen for kryptoaktiva ned nesten 45% fra det høyeste rekordet, med BTC-USD-paret som handles nær $38 455.